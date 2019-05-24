В Молдове появятся самые большие американские горки

В Международный день защиты детей открывается новый сезон работы самого большого семейного парка развлечений и отдыха в Молдове "ОрхейЛэнд": посетителей ждут новые развлечения и сюрпризы.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Впереди сезон отпусков и школьных каникул, а это значит, что родители уже начинают думать, где и как развлечь своих детей. С прошлого года в республике работает огромный семейный парк развлечений "ОрхейЛэнд", который принимал гостей не только со всей страны, но и из-за границы в течение всего сезона отдыха. Эта площадка стала популярной среди жителей Молдовы – даже в будние дни там было всегда достаточно оживленно, так как все развлечения абсолютно бесплатные.

В грядущем летнем сезоне, который стартует 1 июня, посетителей парка ждут не просто сюрпризы, а даже сенсация – современные американские горки, которые, как обещает администрация "ОрхейЛэнда", удивят каждого.

Протяженность трассы составит 350 метров, высота - 10 метров, а ширина - 17 метров.

Американские горки изготовлены в Италии с учетом специфики оргеевского парка развлечений. Сборка аттракциона уже началась и проходит под руководством итальянских специалистов. Работы должны быть завершены к 1 июня – ко дню открытия парка "ОрхейЛэнд" в нынешнем летнем сезоне. К слову, в День защиты детей там запланирована праздничная программа.

© Sputnik / Vladimir Viatkin Как в Кишиневе организуют летний отдых детей

Помимо прочего в "ОрхейЛэнде" обустроена новая аквазона с водными горками, в том числе и для любителей острых ощущений. Здесь также расположен бассейн. Кроме того, расширен пляж прилегающего озера.

Для детей в парке будет действовать особый городок со множеством видов развлечений – от занятия различными ремеслами до вождения в условиях, близких к реальным.

Площадь парка развлечений "ОрхейЛэнд" составляет 20 тысяч квадратных метров. Впервые он был открыт 1 июня 2018 года. С тех пор его посетили более полумиллиона человек, включая гостей из-за рубежа. Пропускная способность "ОрхейЛэнда" превышает 50 тысяч посетителей в день.

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