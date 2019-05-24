23:20 24 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.08
  • USD18.03
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск
Американские горки

В Молдове появятся самые большие американские горки

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
Получить короткую ссылку
28 0 0

В Международный день защиты детей открывается новый сезон работы самого большого семейного парка развлечений и отдыха в Молдове "ОрхейЛэнд": посетителей ждут новые развлечения и сюрпризы.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Впереди сезон отпусков и школьных каникул, а это значит, что родители уже начинают думать, где и как развлечь своих детей. С прошлого года в республике работает огромный семейный парк развлечений "ОрхейЛэнд", который принимал гостей не только со всей страны, но и из-за границы в течение всего сезона отдыха. Эта площадка стала популярной среди жителей Молдовы – даже в будние дни там было всегда достаточно оживленно, так как все развлечения абсолютно бесплатные.

В грядущем летнем сезоне, который стартует 1 июня, посетителей парка ждут не просто сюрпризы, а даже сенсация – современные американские горки, которые, как обещает администрация "ОрхейЛэнда", удивят каждого.

Протяженность трассы составит 350 метров, высота - 10 метров, а ширина - 17 метров.

Американские горки изготовлены в Италии с учетом специфики оргеевского парка развлечений. Сборка аттракциона уже началась и проходит под руководством итальянских специалистов. Работы должны быть завершены к 1 июня – ко дню открытия парка "ОрхейЛэнд" в нынешнем летнем сезоне. К слову, в День защиты детей там запланирована праздничная программа.

Отдых детей
© Sputnik / Vladimir Viatkin
Как в Кишиневе организуют летний отдых детей

Помимо прочего в "ОрхейЛэнде" обустроена новая аквазона с водными горками, в том числе и для любителей острых ощущений. Здесь также расположен бассейн. Кроме того, расширен пляж прилегающего озера.

Для детей в парке будет действовать особый городок со множеством видов развлечений – от занятия различными ремеслами до вождения в условиях, близких к реальным.

Площадь парка развлечений "ОрхейЛэнд" составляет 20 тысяч квадратных метров. Впервые он был открыт 1 июня 2018 года. С тех пор его посетили более полумиллиона человек, включая гостей из-за рубежа. Пропускная способность "ОрхейЛэнда" превышает 50 тысяч посетителей в день.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Жители Молдовы тратят меньше всех на развлечения
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые странные и необычные животные нашей планеты - фото
"За труд и высокие достижения, за верность России" - Владимир Путин вручил госнаграды
БАК
БАК-2019 в Молдове: самое полное расписание экзаменов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться