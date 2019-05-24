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Половодье

Риск наводнений в Молдове: военнослужащие и спасатели готовы действовать

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Ситуация серьезная и для того, чтобы при необходимости на нее оперативно отреагировать, на юге республики разбит полевой штаб.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Молдавские власти готовы противостоять стихии - в Штефан-Водском районе разбит полевой лагерь, привлечены военнослужащие Нацармии и работники госструктур. Таким образом планируется предотвратить риски наводнений.

Наводнение. Архивное фото
© Photo: www.centrometeoitaliano.it
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Национальная армия Молдовы готова оказать всю необходимую помощь для предотвращения подтоплений в пойме Днестра. Руководство Минобороны страны распорядилось, чтобы 75 военнослужащих мотопехотной бригады "Дачия" прибыли в село Крокмаз Штефан-Водского района для укрепления защитных дамб. 

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В селе Крокмаз уже разбит полевой лагерь. Его работа, как пояснили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, направлена на предотвращение рисков наводнений.

"Здесь будут работать от 200 до 300 человек – спасатели, карабинеры, военнослужащие Нацармии, а также работники правительственных структур. Они будут заниматься мониторингом ситуации, а также проведут работы по укреплению защитных дамб в зонах, где наблюдаются риски повышения уровня воды", - отметили в инспекторате.

Там уточнили, что силы, размещенные в полевом лагере, обеспечат работу на защитных сооружениях вдоль русла в восьми населенных пунктах Штефан-Водского района.

Для укрепления  дамб планируется задействовать тяжелую технику Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, а также экскаваторы и бульдозеры, предоставленные Гоcадминистрацией дорог.

Ранее премьер-министр Павел Филип провел заседание в связи с рисками наводнений из-за проливных дождей в Штефан-Водском районе.

А вот так обстоят дела в Слободзее. Из-за ливней дороги там превратились в реки. Вода течет с такой силой, что вполне могла бы сбить кого-то с ног.

"Желтый код"

Государственная гидрометеорологическая служба в пятницу объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует 24 мая до 22.00.

В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, во второй половине дня - местами порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду", - пояснили в Госгидрометеослужбе.

"Желтый код" из-за усиления ветра предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Риски в связи с усилением ветра:

  • возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций;
  • вероятен облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев;
  • возможен частичный снос крыш зданий.

Синоптики рекомендуют:

  • не проходить вблизи деревьев;
  • обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;
  • избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;
  • избегать использования открытого огня.

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