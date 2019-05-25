Светлана Тома раскрыла свой секрет сохранения молодости

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Народная артистка Молдовы, заслуженная артистка России Светлана Тома, отметившая накануне свое 72-летие, выглядит молодо, а секрет ее неувядающей красоты - в вегетарианстве, пишет российская пресса.
Утверждается, что отказаться от мяса ей посоветовала советская и российская актриса театра и кино Наталья Фатеева.
В рационе артистки преобладают овощи, фрукты и каши.
Хорошо выглядеть Светлане помогает и спорт, который она полюбила еще в детстве. Известно, что актриса занималась легкой атлетикой. А еще она играла в баскетбол и волейбол.
Еще с того времени сложилась традиция начинать утро с 15-минутной зарядки. А еще Тома любит плавать, зимой катается на лыжах.
Актриса уверена, что для здоровья и отличного внешнего вида главное – питание и активный образ жизни, а еще положительные эмоции. Проснувшись, она становится у зеркала и с улыбкой желает себе и окружающим мира, добра и хорошего дня.
Светлана Тома известна по ролям в фильмах "Табор уходит в небо", "Лэутары", "Мой ласковый и нежный зверь", "Анна Павлова" и многих других.
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