Ужас наяву: улица молдавского села, выглядящая как после бомбежки - видео

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. От асфальта там остались одни воспоминания - примерно так можно охарактеризовать ситуацию с дорожным покрытием на одной из центральных улиц села Сэмэнанка Оргеевского района.
Выбоины глубиной в десятки сантиметров просто испещрили проезжую часть, а вздыбленные глыбы асфальта посреди дороги создают и вовсе апокалиптическое зрелище.
Пользователи соцсетей выложили видео, где можно заметить, с какими предосторожностями и выкрутасами автолюбитель едет по разбитой проселочной дороге, стараясь избежать наиболее опасные для машины участки.
Сэмэнанка не входит ни в одну из коммун и является одним из наиболее малых сел Оргеевского района. Население не достигает и 800 человек, а местный бюджет сильно ограничен. Поэтому в вопросе ремонта дорог жители могут уповать лишь на помощь районного или республиканского руководства.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK