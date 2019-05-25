Ужас наяву: улица молдавского села, выглядящая как после бомбежки - видео

Кадры, выложенных в соцсетях, убеждают, что по центру населенного пункта без проблем можно проехать только на танке.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. От асфальта там остались одни воспоминания - примерно так можно охарактеризовать ситуацию с дорожным покрытием на одной из центральных улиц села Сэмэнанка Оргеевского района.

Выбоины глубиной в десятки сантиметров просто испещрили проезжую часть, а вздыбленные глыбы асфальта посреди дороги создают и вовсе апокалиптическое зрелище.

Пользователи соцсетей выложили видео, где можно заметить, с какими предосторожностями и выкрутасами автолюбитель едет по разбитой проселочной дороге, стараясь избежать наиболее опасные для машины участки.

Сэмэнанка не входит ни в одну из коммун и является одним из наиболее малых сел Оргеевского района. Население не достигает и 800 человек, а местный бюджет сильно ограничен. Поэтому в вопросе ремонта дорог жители могут уповать лишь на помощь районного или республиканского руководства.

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