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Троллейбус

Полезно знать: как будет ездить общественный транспорт в дни велогонки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В столичной мэрии назвали улицы, которые будут временно перекрыты в эти выходные, и сообщили каким образом пассажиры смогут добраться до места назначения.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Дорожное движение в центре Кишинева в эти выходные будет ограничено, а общественный транспорт перенаправят на прилегающие улицы. В столичной примэрии (мэрии) пояснили, что такие меры связаны с проведением ежегодного соревнования по велоспорту Chişinău Criterium.

В субботу, 25 мая, будет приостановлено дорожное движение по проспекту Штефана чел Маре на отрезке между улицами А. Пушкина и митрополита Г. Бэнулеску-Бодони.

Участники велозаездов Chisinau Criterium
© Photo: Sporter
Стали известны детали проведения Chisinau Criterium 2019

Для транспорта открыты параллельные улицы, а муниципальные автобусы и троллейбусы будут ездить по улице Букурешть.

В воскресенье, 26 мая, дорожное движение приостановят на площади Великого национального собрания, на проспекте Штефана чел Маре на отрезке между улицами А. Лэпушняну и Армянской, а также на улицах, пересекающих центральный проспект — Митрополит Варлаам, Василе Александри, Армянской, А. Лэпушняну.

Как организуют движение общественного транспорта

Троллейбусы №1, №4, №5, №8 и №22 перенаправят на улицу Букурешть.

Маршрут троллейбусов №10, №12, №24, №25 и №32 сокращается до улицы Албишоара – остановка "Кишиневский цирк".

Троллейбусы №30 и 31 будут курсировать с проспекта Дачия по улицам Букурешть, митрополит Г. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, А. Пушкин, Букурешть, Дачия и далее по установленным маршрутам.

Троллейбусы №34 будут следовать с проспекта Штефана чел Маре по улицам А. Щусев, Букурешть, Чуфля, К. Негруцци, площадь К.Негруцци. Обратный маршрут остается не изменным.

Маршрут троллейбусов №36 меняется - с улицы Измаильская они будут ездить по улицам Букурешть, В. Александри и далее как обычно, а №2 будут курсировать с улицы Г. Асаки по улицам Пан Халиппа, Измаильская, Букурешть, Чуфля, виадук и далее по установленному маршруту.

Троллейбусы №29 будут ездить с улицы М. Витязул по улицам Колумна, А. Коандэ, площадь Д. Кантемир, проспекту Штефан чел Маре, улицам М. Витязул, Петрикань, Мирчешть и далее по установленному маршруту.

Маунтинбайкеры, шоссейники и дети вышли на старт Chisinau Criterium
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Совсем скоро состоится ежегодный велозаезд Chisinau Criterium - видео

Автобусы №9 и 46 перенаправят на улицу Букуршеть.

Маршрут автобусов №5 меняется – они будут следовать с улицы митрополит Г. Бэнулеску-Бодони по улицам Колумна, Измаильская, проспекту Штефана чел Маре и далее по установленному ранее пути; обратное направление: с проспекта Штефана чел Маре по улицам Измаильская, Александру чел Бун, А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

Автобусы №11 будут ездить с улицы Г. Асаки по улицам Пан Халиппа, Измаильская, Букурешть, митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту, а №122 перенаправляют на улицу Букурешть.

Маршрут автобусов №26 выглядит следующим образом – с бульвара Ренаштерий они будут следовать по улицам Албишоара, М. Витязул, проспекту Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту; обратно – с проспекта Штефана чел Маре по улицам М. Витязул, Албишоара, бульвару Ренаштерий и далее по установленному пути.

Маршрутки №103 будут ездить с проспекта Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть, Чуфля, бульвару К. Негруцци и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №116 и 129 будут курсировать с бульвара Г. Виеру по улицам К. Тэнасе, митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Александру чел Бун, Колумна, М. Витязул, А. Щусева, 31 Августа 1989 года и далее по установленному маршруту.

 Водителей просят соблюдать временные дорожные знаки в этой зоне.

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