Спасатели и военные второй день трудятся, чтобы предотвратить подтопление

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. По утверждению специалистов, в нынешнем их состоянии дамбы вдоль Днестра могут не выдержать новых осадков, которые ожидаются в ближайшее время.
Со вчерашнего дня в Штефан-Водском районе разбит полевой лагерь, привлечены военнослужащие Нацармии, карабинеры, дорожники, лесничие, работники других госструктур - всего 300 человек.
В их распоряжении 92 единицы техники.
В Паланке уже приступили к работам по укреплению прибрежных защитных валов. Особенно остро стоит проблема в населенных пунктах Крокмаз, Рэскэеций Векь, Олэнешть, Пуркарь и Талмаз.
Наибольшую опасность представляет плотина между селами Тудора и Крокмаз.
Во всех вышеперечисленных населенных пунктах созданы местные чрезвычайные комиссии для оценки ситуации и срочного реагирования.
Работы осложнило то, что берега сильно поросли деревьями и кустарником.
Премьер Павел Филип распорядился создать кризисную ячейку для упреждения стихийных последствий и централизованной координации проводимых работ.
Спасатели контролируют уровень воды в Днестре и проводят разъяснительные беседы с местными жителями
Для противодействия возможной критической ситуации могут быть мобилизованы дополнительные силы и ресурсы.
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