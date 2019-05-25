Спасатели и военные второй день трудятся, чтобы предотвратить подтопление

К работам привлечено 300 человек и 97 единиц техники.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. По утверждению специалистов, в нынешнем их состоянии дамбы вдоль Днестра могут не выдержать новых осадков, которые ожидаются в ближайшее время.

© AFP 2019 / SVEN GRUNDMANN Ливни обрушились на всю страну — последствия стихии в регионах Молдовы

Со вчерашнего дня в Штефан-Водском районе разбит полевой лагерь, привлечены военнослужащие Нацармии, карабинеры, дорожники, лесничие, работники других госструктур - всего 300 человек.

В их распоряжении 92 единицы техники.

В Паланке уже приступили к работам по укреплению прибрежных защитных валов. Особенно остро стоит проблема в населенных пунктах Крокмаз, Рэскэеций Векь, Олэнешть, Пуркарь и Талмаз.

Наибольшую опасность представляет плотина между селами Тудора и Крокмаз.

Во всех вышеперечисленных населенных пунктах созданы местные чрезвычайные комиссии для оценки ситуации и срочного реагирования.

Работы осложнило то, что берега сильно поросли деревьями и кустарником.

Премьер Павел Филип распорядился создать кризисную ячейку для упреждения стихийных последствий и централизованной координации проводимых работ.

Спасатели контролируют уровень воды в Днестре и проводят разъяснительные беседы с местными жителями

Для противодействия возможной критической ситуации могут быть мобилизованы дополнительные силы и ресурсы.

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