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Привет с заработков: сколько денег присылают домой молдавские мигранты

CC0 / Pixabay / Aviavlad
Общество
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По данным Нацбанка Молдовы, в апреле нынешнего года молдавские граждане, работающие за рубежом, перечислили почти на 6 процентов больше средств, чем за аналогичный период 2018-го.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. По информации Национального банка Молдовы (НБМ) физические лица в нашей стране получили в апреле 2019 года на сумму, равную 104,6 миллионам долларов США. 

Большая часть переводов от молдавских трудовых мигрантов поступила из стран Европейского Союза - 45,1%, из стран СНГ - 22,8%, из других государств - 32,1%.  

Больше всего денег перечислили наши сограждане из Российской Федерации - 22,65 млн долларов США, из Израиля поступило 19,8 млн, а из Италии - 12,98 млн. Порядка 8,5 млн долларов было перечислено молдавскими трудовыми мигрантами из Соединенных Штатов, 7,5 млн - из Германии, а 7,15 млн - из Великобритании. 

Фунты
CC BY 2.0 / Images Money / Money and Calculator
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Самая популярная валюта, в которой в Молдову пересылают деньги, — евро. На втором месте расположился доллар, следом — российский рубль.

По данным НБМ, общая сумма денежных средств, переведенные в страну физическими лицами в 2018 году, составила 1,199 миллиарда долларов.

Деньги, которые поступают в страну от физических лиц из-за границы, продолжают оставаться основным источником валютных поступлений в Молдову, составляя до 20 процентов ВВП в течение последних 15 лет.

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Теги:
перечисления, суммы, заработки, мигранты
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