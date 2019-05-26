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Гусеница огнёвки

Прожорливые и очень шустрые: в Молдове активизировались насекомые-вредители

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Если вовремя не принять меры, фруктовый урожай может серьезно пострадать.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik, Дарья Чернега. Молдавские садоводы столкнулись с необходимостью активно противостоять вредоносным насекомым.

С наступлением жаркой погоды на деревьях стали активно размножаться моль, плодожорка и листовертка. Наиболее уязвимы к ним яблоневые сады.

К борьбе с насекомыми подключились сотрудники Национального агентства по продовольственной безопасности. Они помогают аграриям расставлять специальные ловушки для насекомых.

Охота на самца

Борьба с вредными насекомыми требует от садоводов терпения и специфических знаний. Недостаточно просто опрыскивать сады инсектицидами. Химикаты убивают взрослое насекомое, но их яйца остаются невредимыми. Поэтому уничтожение вредителей проходит поэтапно. Сначала специалисты объявляют охоту на самцов. На деревьях устанавливаются специальные ловушки, в которые добавляют феромоны, похожие на те, что выделяют самки.

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"Мы получили капканы на 13 видов вредителей. Каждые четыре дня мы проверяем ловушки, чтобы понять,  сколько вредителей и в какой они находятся стадии", - рассказал старший инспектор отделения агентства по продовольственной безопасности в Новых Аненах.

Только после того, как в ловушки будет попадать минимальное количество насекомых-самцов, фермеры приступят к опрыскиванию.

Agricultura
© Sputnik / Alexei Nasirov
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"Мы постоянно ходим по саду и смотрим, чтобы не было следов личинок или яиц на листьях, а также всякого налета", - рассказала садовод из села Кошкалия района Каушаны Елена Бордиян.

Опрыскивание садов влетает в копейку - примерно 40-50 долларов на гектар. Но фермеры готовы вкладываться. Иначе урожай может погибнуть в кратчайшие сроки.

Погубить за 24 часа

По некоторым оценкам, в этом году количество вредителей в молдавских садах увеличилось в два раза по сравнению с прошлым сезоном. Как отмечают фермеры, вредные насекомые очень быстро размножаются и могут очень быстро полностью уничтожить сад.

Урожай яблок, архивное фото.
© Sputnik / Николай Хижняк
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"За 24 часа может погубить все. Может съесть плод и лист. Особенно, если хорошие условия – высокая температура и влажность, быстро формируются червячки и пожирают яблоки. Если плодожорка уже вошла в яблоко, ее не вытащить", - рассказал фермер Ион Бордиян.

Некоторые садоводы из Каушан уже в начале сезона прогнозируют, что урожай яблок в этому году будет меньше прошлогоднего. Нашествие вредных насекомых может серьезно усугубить и без того, критическую ситуацию.

"У нас сад в пять гектаров. В прошлом году мы собрали 160 тонн урожая. В этом году будет меньше из-за засухи. У нас месяц не было дождей. Теперь главное, чтобы вредители не нанесли ущерб", - отметила Елена Бордиян.

Опасность вредителей заключается еще ив том, что они могут атаковать не только сады, но и в целом около 300 видов культур.

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