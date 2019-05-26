В каком режиме будут работать кишиневские детсады летом

Период с июня по август может обернуться проблемами для родителей, поскольку в эти месяцы многие учреждения дошкольного образования временно прекратят свою деятельность.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Во время летних каникул детские сады в Кишиневе будут функционировать в особом режиме, количество действующих уменьшится, сообщает столичное Главное управление образования, культуры, молодежи и спорта.

По данным ведомства, начиная с 3 июня 2019 года из 159 дошкольных учреждений свою деятельность прекратят 123.

Если тот или иной детсад в определенном секторе города не будет работать во время летних каникул, родители смогут перевести своих детей в другое дошкольное учреждение поблизости.

Эти изменения, как разъясняют органы местного публичного управления, связаны с сокращением количества ребят, посещающих детские сады в период каникул, нехваткой работников в продуктовых блоках учреждений, увеличением продолжительности рабочего дня персонала (12 часов) из-за отпусков коллег, проведением ремонтных работ в летнее время.

© Sputnik / Михаил Мордасов Куда отдать ребенка на время каникул в детском саду

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Расписание работы детских садов будет составлено таким образом, чтобы соблюдать законные права дошкольников, родителей и работников учреждений.

Для того, чтобы разработать схему работы детских садов в секторах Кишинева, Главное управление образования, культуры, молодежи и спорта провело опрос касательно посещаемости детских садов в летний период.

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