07:19 26 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.08
  • USD18.03
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск
Велоспорт

В воскресенье в Кишиневе продолжится велопраздник

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0

Стартовавшее накануне соревнованием для детей Kids Duathlon и массовым развлекательным заезд VELOFUN, масштабное спортивное действо предусматривает сегодня серьезное состязательное продолжение.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Участники велогонки Chisinau Criterium могут выбрать для прохождения одну из трех дистанций, которые организаторы назвали 15 km by Naturalis (MTB ONLY), 30 km by Technosoft (MTB + ROAD) и 60 km (ROAD ONLY).

VELOFUN
© Sputnik / Miroslav Rotari
Без лимита на возраст, с драйвом и улыбкой: первый акт велопраздника - фото
12

Трасса пробега выглядит следующим образом: Площадь Великого Национального Собрания – бул. Штефан чел Маре – ул. В. Пыркэлаб – ул. В. Микле – ул. М. Еминеску – бул. Штефан чел Маре – ул. В. Александри – бул. Штефан чел Маре – ул. Армянская – бул. Штефан чел Маре – ул. А. Лэпушняну – бул. Штефан чел Маре – Площадь Великого Национального Собрания.

Жители Кишинева проинформированы, что в данном периметре дорожное движение будет ограничено.

Дистанция в 15 км равнозначна 3 кругам, в 30 км - 6 кругам, в 60 км - 12 кругам по этому маршруту.

Маршрут велогонки Chisinau Criterium 2019
© Photo : Chisinau Criterium 2019
Маршрут велогонки Chisinau Criterium 2019

Соревнования носят любительский характер, они ставят своей целью пропаганду здорового образа жизни и популяризацию велосипедного спорта.

Велопраздник проводится в Кишиневе шестой год подряд, став непременным атрибутом столичной жизни.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В маршрут велогонки Chisinau Criterium 2019 внесены изменения
В субботу в Кишиневе стартует велогонка Chisinau Criterium 2019
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые странные и необычные животные нашей планеты - фото
МЧС опубликовало видео спасения дельфинов при пожаре в Севастополе
Так выручали из беды дельфинов при пожаре в Севастополе - видео МЧС
Защита от лесного клеща
Как защититься от укуса клеща

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться