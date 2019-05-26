В воскресенье в Кишиневе продолжится велопраздник

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Участники велогонки Chisinau Criterium могут выбрать для прохождения одну из трех дистанций, которые организаторы назвали 15 km by Naturalis (MTB ONLY), 30 km by Technosoft (MTB + ROAD) и 60 km (ROAD ONLY).
Трасса пробега выглядит следующим образом: Площадь Великого Национального Собрания – бул. Штефан чел Маре – ул. В. Пыркэлаб – ул. В. Микле – ул. М. Еминеску – бул. Штефан чел Маре – ул. В. Александри – бул. Штефан чел Маре – ул. Армянская – бул. Штефан чел Маре – ул. А. Лэпушняну – бул. Штефан чел Маре – Площадь Великого Национального Собрания.
Жители Кишинева проинформированы, что в данном периметре дорожное движение будет ограничено.
Дистанция в 15 км равнозначна 3 кругам, в 30 км - 6 кругам, в 60 км - 12 кругам по этому маршруту.
Соревнования носят любительский характер, они ставят своей целью пропаганду здорового образа жизни и популяризацию велосипедного спорта.
Велопраздник проводится в Кишиневе шестой год подряд, став непременным атрибутом столичной жизни.
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