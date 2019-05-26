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Место, где находилась деревянная старообрядческая церковь

Самая удивительная церковь Кишинева стояла на улице Пушкина

© Sputnik / Сергей Цуркану
Общество
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До середины 50-х годов прошлого века в молдавской столице действовал деревянный старообрядческий храм.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik - Сергей Цуркану. Кишинев серьезным образом пострадал в ходе Второй мировой войны, – город лежал в руинах и подавляющее большинство красивых и величественных объектов в его центральной части так и не было восстановлено. Однако многих интереснейших зданий Кишинев лишился уже в 50-е годы прошлого века, – в первую очередь речь идет о тех, которые имели религиозное назначение, – церквях, молитвенных домах, синагогах и лютеранской кирхе. 

Одно из самых необычных строений молдавской столицы – деревянная старообрядческая церковь, первое упоминание о которой относится к началу XIX века, располагалось на пересечении улиц Пушкина и К.Тэнасе (бывшей Космонавтов).

Церковь во имя Покрова Пресвятые Богородицы – именно таким было официальное название храма.

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© Photo: Мой город Кишинев
Деревянная старообрядческая церковь Кишинева

Раньше улица Пушкина, после перекрестка с Александру чел Бун, не имела прямого продолжения вниз, а уходила влево. После принятия решения властями о продлении улицы, судьба церкви была предрешена, ее снесли в 1955 или 1956 году. Точное место ее нахождения было определено энтузиастами, любителями Кишинева на основании немецкой военной аэрофотосъемки Кишинева 1944 года.

Стоит напомнить, что староверы испытывали серьезные притеснения с момента церковного раскола XVII века и бежали в самые отдаленные уголки Российской империи – не только в Сибирь, но и в Бессарабию, где надзор центральных властей был, как водится, слабее. Но и через 200 лет они не имели права строить новые храмы, допускалась лишь починка старых.

Деревянная церковь на Пушкина давно исчезла, но не до конца, -  сохранились не только фотографии и память пожилых кишиневцев.

Сохранились и старообрядцы, обосновавшиеся сейчас за несколько кварталов от исчезнувшей церкви. Ворота самого старого здания Кишинева - Мазаракиевской церкви, кафедрального старообрядческого храма Покрова Пресвятой Богородицы – это ворота снесенной церкви. А три ее колокола можно увидеть там же – во дворе Мазаракиевского храма.

Мазаракиевская церковь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мазаракиевская церковь

История никогда не исчезает полностью и, при желании, в городе можно обнаружить немало интересных артефактов старых времен. Кишинев по-прежнему таит в себе множество тайн и загадок.

В статье частично использована информация сайта oldchisinau.com

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