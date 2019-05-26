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Амброзия

Осторожно, амброзия: врачи предупреждают о риске сильной аллергии

CC0 / Pixabay / PublicDomainPictures
Общество
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В Молдове масштабы распространения этого растения беспокоят власти и врачей.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Со следующей недели представители муниципального предприятия «Spatii verzi» начнут тщательные проверки Кишиневских парков, улиц и дворов на наличие амброзии. В прошлом году это  ядовитое растение правительство Молдовы включило в список запрещенных и разработало программу по борьбе с ним.

Цветение запоздало, но это не снижает опасность

Как правило амброзия начинает цвести с средины апреля вплоть до конца сентября. В этом году весна в Молдове пришла с опозданием, поэтому ростки только начинают пробиваться. Аллергологи тем временем предупреждают, что среди цветущих трав амброзия является самым мощным аллергеном.

«Это - самый трудноудаляемый сорняк. Чтобы его полностью удалить, нужно на четыре метра вглубь копать корневую систему. Это растение очень быстро созревает и его семена очень быстро распространяются ветром», - рассказала кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Сюзанна Щит.

Как отметила собеседница, число пациентов, страдающих аллергией, в Молдове с каждым годом становится все больше. И не в последнюю очередь это люди, которые становятся жертвами опасного сорняка. Больше всего от аллергии на амброзию страдают дети раннего возраста и люди старше 45-ти лет. У первых еще до конца не сформировался иммунитет. У вторых сопротивляемость организма, наоборот, начинает ослабевать.

Симптомы, на которые нужно обратить внимание

Аллергия на амброзию сродни аллергии на тополиный пух. Она не дает температуры, при том, что ее проявления похожи на простудные.

«В первую очередь это покраснение, слезотечение в глазах, заложенность носа. Насморк идет бесцветным содержимым как вода. Отмечается также першение в горле вплоть до затрудненного дыхания», - пояснила врач-аллерголог.

Амброзия
CC BY 2.0 / InAweofGod'sCreation / Early Goldenrod
Борьба с этим сорняком в Молдове теперь - дело национального значения

Длительная аллергия на амброзию может привести к развитию бронхиальной астмы. Поэтому Сюзанна Щит предупредила, что при появлении первой реакции стоит обратиться к врачу, а не искать самостоятельно лекарства в аптеках. Профильный специалист отправит на сдачу анализов, после которых назначит точное лечение.

Людям-аллергикам врачи рекомендуют избегать мест, где произрастает амброзия, особенно в период с 10.00 до 16.00, когда отмечается максимальная концентрация пыльцы. Также следует исключить из своего рациона такие продукты как кофе, шоколад, мед, орехи, арбузы и дыни. Стоит отказаться от копченостей и сладкой воды с использованием красителей.

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