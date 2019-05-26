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Девушки в национальных костюмах

Дни славянской письменности и культуры: как их отмечают в Молдове

© Sputnik / Alexandr Polegenko
Общество
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Юбилейные Дни славянской письменности и культуры стартовали в республике – праздник, уходящий истоками глубоко в историю, и отражающий единство многонациональной Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Славянский колорит Молдовы: русские, украинцы, болгары и белорусы составляют значительную часть населения республики. На протяжении и многих многих лет они вносят свой вклад в развитие государства.

В воскресенье в Молдове состоялось открытие Дней славянской письменности и культуры, это мероприятие привлекло внимание представителей высшего руководства страны и иностранных дипломатов. Торжества стартовали ранним утром с церемонии возложения цветов к памятникам выдающихся деятелей славянской культуры, а продолжились концертом в Национальной филармонии имени С. Лункевича.

Праздник, который объединяет

Дни славянской письменности и культуры, в первую очередь, это праздник, который объединяет Молдову, - заявил Sputnik глава Агентства межэтнических отношений Олег Бабенко.

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© Sputnik / Мирослав Ротарь
Молдова и СНГ в мире славянской культуры и письменности

"В эти дни мы не только чествуем великих просветителей Кирилла и Мефодия, подарившим миру азбуку, которая еще больше объединила славянские народы и дала письменный язык, но и содействуем сохранению культурных и лингвистических традиций, неотъемлемой частью которых является наша страна", - сказал Бабенко.

Он обратил внимание на государственную поддержку культурного и языкового разнообразия, межэтнического единства, консолидации общества. По его словам, это очень важно для мира и согласия, и не только внутри страны, но и в ее отношениях с дружественными государствами.

"В Молдове этот праздник отмечается уже в 30-й раз. Важно, что сегодня по всей территории республики – в десятках населенных пунктах - проходят мероприятия. Этот праздник отмечается не просто на уровне какой-то общины, а на уровне страны", - добавил собеседник.

Сохранить языки

Дни славянской письменности и культуры, напомнил Бабенко, входят в перечень официальных праздников Республики Молдова.

"Это наша большая заслуга. Мы должны сохранить языковое многообразие, должны сохранить русский язык, как язык межнационального общения, должны сохранить славянские языки и дать возможность их изучать. Слава Богу, что сегодня государство дает такую возможность", - подчеркнул он.

Дни славянской письменности и культуры организованы в Молдове Агентством межэтнических отношений.

Многонациональный народ Молдовы – достояние страны

В ходе праздничного концерта советник президента Молдовы по межэтническим отношениям Сергей Мишин зачитал поздравление от имени главы республики Игоря Додона.

"Традиция широкого празднования Дня славянской письменности и культуры прочно укоренилась в нашем многонациональном обществе и стала одним из символов его духовенства и единства", - сказано в послании главы государства.

Как отметил президент, созданная великими просветителями - святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием славянская азбука сыграла важнейшую цивилизационною роль. "Она открыла народам путь к просвещению, способствовала укреплению взаимопонимания между людьми, легла в основу множества национальных языков и стала первой письменностью молдавского государства", - пояснил Додон.

По его словам, славяне составляют значительную часть населения республики.

"Многонациональный народ Молдовы и его яркая самобытная культура это данные нам историей величайшее сокровище, бесценное достояние, которое складывалось веками и которые мы обязаны сохранить и передать будущему поколению", - считает президент.

Он убежден, что мероприятия в рамках Дней славянской письменности и культуры позволят участникам и гостям праздника приобщиться к духовному наследию славянских народов и будут способствовать к укреплению дружбы и согласия в обществе.

Истоки национальных культур

В праздничном концерте приняли участие звезды молдавской эстрады и коллективы творческой самодеятельности из многих районов Молдовы.

Организаторы отметили, что до 31 мая по всей республике по случаю праздника будут проходить различные выставки, культурные акции, концерты, круглые столы и конференции, которые отражают богатейший творческий, духовный и интеллектуальный потенциал славянских народов.

Славянские просветители братья Кирилл и Мефодий
© Sputnik / РИА Новости
Как славянская письменность сроднила молдаван и татар

"Проведение множества мероприятий в эти дни по всей стране не только способствуют сохранению и возрождению исторического христианского наследия, духовности и просвещения, но и обращает нас к истокам национальных культур славянских народов, подчеркивает органичное единство и вместе с тем многообразие наших традиций", - сказал депутат Владимир Витюк.

По его словам, каждый народ должен знать и ценить свою культуру, которая дала ему воспитание и особое чувство родного языка.

В рамках прошедшего концерта состоялось вручение медалей лидерам и активистам общественных этнокультурных общин Молдовы, руководителям вокальных ансамблей. Начало формы

История праздника

Святые братья Кирилл и Мефодий — христианские проповедники и миссионеры, просветители славянских народов. В 863 году византийский император направил братьев в Моравию на проповедь славянам. Братья составили первую славянскую азбуку и перевели богослужебные книги на славянский язык. Тем самым были заложены основы славянской письменности и культуры.

За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента.

День памяти этих святых как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии еще в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову.

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