"Но пасаран" - кишиневцы не пускают автолюбителей на тротуары

Ограждения-столбики, установленные в столице во многих местах вдоль бордюров, не могут решить проблему стихийных автостоянок, однако возмущенные горожане оказались более стойкими в этом смысле.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. В Кишиневе на проспекте Штефана чел Маре в конце прошлого года установили столбики, которые, по мнению местных властей, не дают водителям заехать на тротуар. Такие ограничители давно используются в крупных городах ЕС и СНГ.

Однако молдавские автолюбители приноровились к ситуации и нашли ходы-выходы, чтобы все равно использовать пешеходную часть улицы как место стоянки.

© Sputnik / Фред Гринберг Столбик преткновения — почему в Кишиневе не хватает парковок

Многие кишиневцы возмущены стихийными парковками, но пока некоторые негодуют в соцсетях, один из жителей столицы решил встать грудью на защиту тротуара. Пешеход долго не пускал автолюбителя на площадку перед Государственным университетом медицины и фармакологии.

Увидев, что водитель собирается заехать на пешеходную зону прямо с "зебры", мужчина встал на пути автохама. Автолюбитель вышел из машины, требуя пропустить его, однако стойкий пешеход не уступил, а водителю пришлось вновь сесть за руль и уехать.

Об этом случае рассказали в соцсетях активисты движения за корректные отношения на дорогах

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Тротуары вблизи Государственного университета медицины и фармакологии уже давно стали для студентов местом, на котором они нелегально паркуют автомобили.

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