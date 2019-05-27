Встанут ли лифты в Кишиневе — у древних машин давно истек срок эксплуатации

Около 95 процентов лифтов в столице нуждаются в замене, однако муниципальные власти никогда не смогут этого сделать, считают эксперты.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Срок эксплуатации практически всех лифтов в многоэтажных зданиях Кишинева давно истек, а четверть лифтов необходимо было заменить еще полтора десятка лет назад. Специалистов в области лифтового хозяйства не хватает: молодые кадры предпочитают уезжать за границу, а не работать на родине. Об этом изданию vocea.md рассказал директор кишиневского муниципально­го предприятия "Lift-service" Ион Станчу.

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По словам специалиста, срок эксплуатации 95% из 2160 лифтов, установленных в жилых домах в Кишиневе, превышает предельно допустимые 25 лет. А около четверти лифтов работают уже более 40 лет, то есть срок их эксплуатации истек еще полтора десятка лет назад.

Молодые кадры на смену не приходят

Обслуживание изношенной техники обходится дорого, а ломается она постоянно. Для ремонта нужны квалифицированные специалисты, а таких в Кишиневе все меньше и меньше - на предприятии трудятся только 60 электромехаников, а необходимо минимум сто человек. Молодые кадры на смену не приходят - предприятие готово предложить зарплату в 5-6 тысяч леев, однако молодежь предпочитает искать вакансии за границей. Только в прошлом году уволились три квалифицированных молодых работника, которые нашли куда более привлекательное место работы за рубежом.

Повысить зарплаты не представляется возможным, говорят в "Lift-service".

Тариф едва покрывает расходы

Муниципальное предприятие по обслуживанию лифтов работает на самофинансировании, а существующий тариф был утвержден еще десять лет назад и составляет 15 леев на одного жильца, что с трудом покрывает расходы.

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Собственными силами муниципальные власти столицы никогда не смогут поддерживать лифты столицы в нормальном техническом состоянии, считает эксперт. По его словам, в 2018 году для жилых домов Кишинева были приобретены 18 новых лифтов, а заменить нужно более двух тысяч.

Выход из трудной ситуации в муниципальном предприятии видят в создании государственной программы с привлечением средств из госбюджета. Такие программы уже на протяжении многих лет внедряются в России, на Украине и в странах Балтии.

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