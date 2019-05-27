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Студенты на экзамене

Молодежь хочет хорошо зарабатывать, но не желает работать

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Свежеиспеченные специалисты жалуются, что работодатели отказывают им в высокой зарплате, ссылаясь на отсутствие профессионального опыта. По мнению Кэтэлины Зоп, специалиста по человеческим ресурсам, эта претензия говорит только о нежелании человека работать.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Запросы многих молодых людей удивляют. Они запрашивают такие оклады, которые покрывали бы их немалые потребности, и в то же время не заинтересованы в повышении эффективности своей работы или самообразовании.

"Поражает, что они требуют высоких зарплат, которых хватало бы на регулярное пополнение гардероба и на покупку личного автомобиля. При этом, они только пришли после учебного заведения, часто некомпетентны и не готовы предложить компании какие-то уникальные навыки и знания", - объяснила Кэтэлина Зоп.

По ее словам, молодые люди зачастую даже не знают, какие обязанности предполагает та должность, на которую они претендуют. Более того, они не готовы посвятить работе весь свой день. Они хотят такую работу, которая не меняла бы их привычный жизненный распорядок. 

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В частных компаниях сотрудники ценны именно своими профессиональными навыками. Соответственно, если молодой человек постоянно совершенствуется в профессии и делает свою работу хорошо, то в этом случае он вправе рассчитывать на повышение и на более высокую зарплату.

"Молодые люди не хотят инвестировать в профессионализм. Немногие проходят курсы повышения квалификации, прикладывают усилия, чтобы стать хорошими специалистами. Многие интересуются исключительно материальной стороной", - сказала Кэтэлина Зоп.

Она уверена, что неуместно претендовать на высокую зарплату, если ты не прикладываешь усилия для повышения профессиональных навыков.

"Например, в компанию, где я работаю, приходят молодые люди без опыта. Те, которые делают свою работу хорошо, продвигаются по карьерной лестнице и получают больше", - отметила специалист.

Согласно статистическим данным, в Молдове около 60 процентов молодых людей, достигших совершеннолетия, не учатся и не работают.

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Теги:
безработица, поиск работы, вакансии, молодежь, работа в Молдове
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