Одному из самых красивых мемориалов Кишинева исполнилось 12 лет - видео

Ветераны войны в Афганистане и простые кишиневцы пришли на мемориальный комплекс "Сыновьям Родины - вечная память", где прошли мероприятия, приуроченные к 12-й годовщине открытия монумента.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Благодарность тем, кто выполнял свой интернациональный долг на афганской земле, в выходные вновь собрала кишиневцев и ветеранов той войны на мемориале "Сыновьям Родины - вечная память". Поводом стала 12-я годовщина открытия на Рышкановке этого мемориального комплекса.

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В 2007 году усилиями Союза ветеранов войны в Афганистане (СВВА) Республики Молдова и третьего президента страны Владимира Воронина мемориал был открыт и стал одним из самых красивых и величественных комплексов на постсоветском пространстве.

"Ровно 12 лет назад у нас была возможность присутствовать на торжественном открытии этого мемориального комплекса, который мы очень ждали – и ветераны-афганцы, и родители погибших, и все общество нашей страны. Сегодня встречаемся здесь не только мы, но и дети, которые проходят на мемориале уроки мужества", - отметил председатель СВВА РМ Михаил Мокан.

По его словам, дата открытия мемориала отмечается каждый год.

"Сегодня в каждом районе Молдовы есть монументы в память об Афганской войне", - подчеркнул Мокан.

Участники встречи посмотрели праздничный концерт, в рамках которого выступили ансамбль бригады спецназа МВД Молдовы Fulger, исполнители Наталья Барабанщикова, Александра Иорданова и многие другие. Свои стихотворения, посвященные Афганской войне, читал Александр Постолаки.

В этот день наградами СВВА наградили граждан нашей страны, которые вносят значительный вклад в сохранение памяти об афганской войне и оказывают помощь ветеранам этого военного конфликта. Собравшиеся зажгли и установили на плитах мемориала 301 свечу в память об уроженцах Молдовы, не вернувшихся из Афганистана.

Имена этих воинов увековечены на черных мраморных плитах. Также в память о погибших в небо, по традиции, запустили бумажные фонарики, символизирующие души тех, кто погиб, выполняя задание Родины.

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