Понес наказание - вынесен приговор педагогу, пристававшему к ученикам

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Семь лет тюремного заключения назначил суд в качестве меры наказания 38-летнему уроженцу Кишинева, работавшему педагогом начальных классов в одном из столичных лицеев.

Резонансное дело открыли еще в сентябре 2016 года, после обращения родителей нескольких первоклассников. Семилетние мальчики жаловались на то, что учитель часто прибегал к объятиям и нескромным касаниям.

Позже детей допросили в присутствии психологов, все 9 малышей рассказали о том, какими способами учитель пытался их совратить.

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Как сообщают молдавские СМИ, до того педагог был на хорошем счету в профессиональной среде, он входил в топ-10 участников муниципального конкурса "Учитель года - 2014".

Согласно исследованию, проведенному сотрудниками Генеральной прокуратуры Молдовы, в течение 2018 года зафиксировано гораздо больше случаев сексуальных домогательств по отношению к несовершеннолетним - 373 случая по сравнению с 332 в 2017 году.

Статистика случаев сексуального насилия над несовершеннолетними в Молдове не радует. Цифры неуклонно ползут вверх, причем самым пугающим фактором стало то, что растет число случаев изнасилований со стороны близких родственников ребенка.

По данным Генпрокуратуры, наибольшее число случаев сексуального насилия по отношению к детям произошло именно в семьях. В 14 из них маленьких девочек насиловали гражданские сожители их матерей, биологические родители домогались своих детей 8 раз, в двух случаях внучек домогались дедушки, а в 27 инцидентах подростки подвергались насилию со стороны сверстников.

По мнению народного адвоката по правам ребенка Майи Бэнэреску, такая печальная тенденция объясняется деградацией молдавского общества, в особенности в сельской местности. Бэнэреску утверждает, что нормальный человек, имеющий моральные устои, руководствующийся совестью, никогда в жизни не пойдет на то, чтобы совершить акт насилия над ребенком, тем более сексуального.

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