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Понес наказание - вынесен приговор педагогу, пристававшему к ученикам

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
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Длительный срок получил учитель, до того имевший высокую профессиональную репутацию.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Семь лет тюремного заключения назначил суд в качестве меры наказания 38-летнему уроженцу Кишинева, работавшему педагогом начальных классов в одном из столичных лицеев.

Резонансное дело открыли еще в сентябре 2016 года, после обращения родителей нескольких первоклассников. Семилетние мальчики жаловались на то, что учитель часто прибегал к объятиям и нескромным касаниям.

Позже детей допросили в присутствии психологов, все 9 малышей рассказали о том, какими способами учитель пытался их совратить.

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Как сообщают молдавские СМИ, до того педагог был на хорошем счету в профессиональной среде, он входил в топ-10 участников муниципального конкурса "Учитель года - 2014".

Согласно исследованию, проведенному сотрудниками Генеральной прокуратуры Молдовы, в течение 2018 года зафиксировано гораздо больше случаев сексуальных домогательств по отношению к несовершеннолетним - 373 случая по сравнению с 332 в 2017 году. 

Статистика случаев сексуального насилия над несовершеннолетними в Молдове не радует. Цифры неуклонно ползут вверх, причем самым пугающим фактором стало то, что растет число случаев изнасилований со стороны близких родственников ребенка.

Ребенок
CC0 / Pixabay / 3938030
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По данным Генпрокуратуры, наибольшее число случаев сексуального насилия по отношению к детям произошло именно в семьях. В 14 из них маленьких девочек насиловали гражданские сожители их матерей, биологические родители домогались своих детей 8 раз, в двух случаях внучек домогались дедушки, а в 27 инцидентах подростки подвергались насилию со стороны сверстников.

По мнению народного адвоката по правам ребенка Майи Бэнэреску, такая печальная тенденция объясняется деградацией молдавского общества, в особенности в сельской местности. Бэнэреску утверждает, что нормальный человек, имеющий моральные устои, руководствующийся совестью, никогда в жизни не пойдет на то, чтобы совершить акт насилия над ребенком, тем более сексуального.

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Теги:
вердикт, суд, приговор, сексуальные домогательства, учитель
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