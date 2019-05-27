На БАК-2019 могут ввести пересдачу экзаменов за плату — уже названа цена

В недрах министерстве образования дорабатывается проект решения по введению третьей, платной сессии на экзаменах бакалавриата.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. В министерстве образования согласовывается вопрос о введении дополнительной, платной сессии по сдаче экзаменов бакалавриата, сообщает телеканала Publika, цитируя директора Национального агентства по куррикулуму и оцениванию (ANCE) Анатол Топалэ.

По его словам, уже подготовлен проект решения, который устанавливает сумму в 500 леев для сдачи экзамена во время платной сессии. Размер экзаменационного сбора, согласно проекту, будет определяться постановлением правительства РМ. В настоящий момент проект находится на этапе обсуждения и согласования.

Цель нововведения - уменьшить число выпускников, которые не смогли получить степень бакалавра, провалив экзамены. Однако директор ANCE не уточнил, будет ли этот проект реализован уже во время БАК-2019.

Напомним, что на экзаменационную сессию бакалавриата в 2019 году зарегистрированы 17442 кандидата, из которых 2 405 (13,79%) пересдают экзамены, проваленные ими в прошлом году.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK