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Отдых в Парке

День защиты детей в Кишиневе: как отметить праздник, и куда пойти с ребенком

© Sputnik / Vladimir Viatkin
Общество
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Бесплатный поход в зоопарк, открытие первой в Молдове скейт-площадки, концерты, конкурсы и соревнования: власти Кишинева подготовили насыщенную программу к 1 июня, а и.о. примара предложил провести последний звонок и День защиты детей иначе.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Детские праздники в Кишиневе пройдут по-другому. Исполняющий обязанности примара (мэра) молдавской столицы Руслан Кодряну порекомендовал подчиненным отказаться от суесловия чиновников столичной администрации.

Школьница из особого дивизиона юных регулировщиков движения им. Ф.Э. Дзержинского проводит беседу о правилах дорожного движения с детьми в детском саду, 1982 год
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"День защиты детей должен быть праздником без скучных отчетов официальных лиц. Это касается и последнего звонка, чтобы не было никаких отчетов преторов, вице-преторов и других чиновников примэрии. Давайте, чтобы праздник был для детей", - сказал Кодряну на заседании муниципальных служб в понедельник.

Он сообщил, что "1 июня вход в зоопарк для всех детей будет бесплатным".

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"В этом году на территории зоопарка появится "Сельский двор". Над этим проектом работали в течение последних шести месяцев", - заявил Кодряну.

По его словам, 1 июня откроются первая в Молдове скейт-рампа, а также спортивные площадки в обновленном парке Долина роз.

Сюрпризы в каждом столичном секторе

Ко Дню защиты детей власти Кишинева подготовили насыщенную программу – праздничные мероприятия пройдут во всех секторах столицы.  

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© Sputnik / Евгения Новоженина
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Как рассказала и.о. главы управления культуры Стела Митрюк, в сквере кафедрального собора с 11.00 до 15.30 запланирована развлекательная программа. Под общим названием "Мир талантливых детей" пройдут художественная выставка, экспозиция рукодельных изделий, рисование на воде и на асфальте, face painting. Также состоится концерт, в котором примут участие детские творческие коллективы и оркестры музыкальных школ.

"Будем использовать свои силы. Это будет детский праздник для детей, в том числе для тех, кто завоевывает награды на протяжении всего года на международных соревнованиях. У них есть возможности прийти и продемонстрировать свои успехи", - сказала чиновница.

Праздничная программа откроется выступлением духового оркестра школы искусств имени В. Полякова, затем на сцену выйдут виолончелисты, аккордеонисты.

"Несколько лет назад кишиневский оркестр аккордеонистов получил диплом, признающий его одним из лучших в мире. Речь идет об учащихся музыкальной школы имени М. Биешу", - сказала Митрюк.

Также запланировано выступление кукольного театра, проведение мастер-классов с участием народных умельцев.

"Намечен запуск интересного проекта библиотеки имени Б. П. Хашдеу. Не хочу раскрывать скобки, но детей ждут сюрпризы", - добавила она.

В парке Штефана чел Маре республиканский центр Артико подготовил развлекательную программу с 11.00 до 16.00.

На Буюканах празднования традиционно пройдут в экспо-центре Moldexpo – с 11.00 до 15.00.

Школа танцев
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На Чеканах торжества организуют в сквере по адресу Алеку Руссо, 57 с 10.00 до 13.00, а в актовом зале управления образования с 10.00 до 17.00 состоится фестиваль "Маленький принц".

Претура центрального сектора организует мероприятия в сквере перед ТЦ ЦУМ. Праздничная программа достаточно насыщенная и включает, среди прочего, конкурсы и соревнования по шахматам и шашкам.

На Рышкановке праздник пройдет на мемориальном комплексе Мирон Костин – с 11.00 до 14.00. Там намечены культурно-спортивные мероприятия, выступления артистов.

На Ботанике программа запланирована в зоопарке по адресу бульвар Дачия, 50/7 с 09.00 по 16.00. Также в этом секторе Кишинева на стадионе по улице Христо Ботева, 2 состоится турнир по футболу с участием детских команд с 09.00 до 16.00.

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