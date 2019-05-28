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Девушки в платьях

Во сколько обойдется лицеистам выпускной бал

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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28 0 0

Учебный год подошел к концу, и школьники готовятся к последнему звонку. А после него у старшеклассников еще более важное событие, а главное, намного более затратное, - выпускной бал.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Конец мая знаменует не только окончание учебного года и завершение среднего образования для выпускников, но и серьезные траты для родителей. Ведь помимо экзаменов их чада отправляются на выпускной бал. Чтобы старшеклассники предстали на событии во всей красе, родителям приходится выложить на их подготовку кругленькую сумму.

Месяцы процедур и диет

Школьник
CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
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Самая сложная и длительная подготовка у девушек. Многие из них начинают приготовления за месяц до праздника, а то и больше.

Речь идет о похудении и походах в салоны красоты. За самые обыкновенные и стандартные процедуры, вроде чистки кожи лица или правки бровей, придется оставить в среднем около 300 леев. Прическа тоже дорогое удовольствие – 200 леев.

Немаловажным считается и маникюр. Сейчас намного практичнее делать гелевое наращивание ногтей. Эта процедура обойдется в 150-300 леев.

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Далее очередь самого дорого атрибута, речь, конечно же, о наряде. Тут цены могут варьироваться от 800 леев до нескольких тысяч. Взять платье напрокат будет стоит около 250 леев.

Для праздника придется подобрать соответствующую наряду и случаю обувь. Она будет стоить не менее 200 леев, а то и намного выше.

Как готовятся мальчики

Мужской половине выпускников посещение выпускного бала обойдется немного дешевле. Мужские классические костюмы стоят порядка 600 леев. Взять напрокат - примерно та же сумма, что и женские наряды, порядка 200 леев.

Обувь – 300 леев. А также ребята, скорее всего, тоже сходят в парикмахерскую и освежат стрижку. Еще около 150 леев.

Ресторан и фото-видеосъемка

И наконец, самые важные и дорогие элементы выпускного бала – ресторан и фото-видеосъемка. Тут уже счет идет не на леи, а на евро. Профессиональные фотографы не стесняются брать по 200 евро, вместе с видео выйдет еще дороже — 250 или даже 300 евро. Если учесть то, что эту услугу оплачивают коллективно всем классом, получится значительно меньше. К примеру, если в классе 20 человек, каждому придется заплатить около 200-300 леев.

За ресторан с учетом выбора не самых дорогих блюд и закусок предстоит выложить около 500-1000 леев с человека.

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Учебный класс
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Итак, если подсчитать в целом, юным представительницам прекрасного пола поход на выпускной бал обойдется примерно в 2100 леев. У парней сумма значительно меньше, около 1500 леев.

Цены на все услуги и одежду представлены и подсчитаны минимальные. Многие подберут для себя наряд подороже, клуб или ресторан попрестижнее. Также некоторые девушки могут себе позволить и профессиональный макияж, и дополнительные косметические процедуры. В таком случае сумма окажется значительно больше.

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Теги:
выпускники, выпускной вечер
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