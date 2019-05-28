08:06 28 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.21
  • USD18.06
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.69
Поиск
Срочно:
Река Днестр

Зона затопления: что происходит в молдавском селе Крокмаз

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0

Ранее населенный пункт пережил несколько сильных наводнений в 80-е годы прошлого века и в 2008-м году. Местные жители волнуются, что большая вода опять навредит хозяйству и нанесет урон урожаю.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik, Дарья Чернега. Опасности затопления села Крокмаз не видим, заявил примар населенного пункта Ион Велешко. Накануне спасатели, военнослужащие Национальной армии и войск карабинеров продолжили работы по укреплению защитной дамбы вдоль Днестра в этом населенном пункте. В общей сложности для укрепления берегов использовано порядка 13 тысяч мешков с землей. Так же к берегам реки подвезли более 500 самосвалов с землей.

"В пойме Днестра находится 400 домов. Люди предупреждены о сложившейся ситуации, паники нет", - отметил Велешко.

Спасатели, солдаты и карабинеры укрепляют дамбу в селе Коркмаз
© Sputnik/ DSE
Во избежание затопления: на Днестре укрепляют дамбу длиной в три километра

По данным спасателей, ежедневно вода в Днестре в районе села Крокмаз поднимается в среднем на 20 сантиметров. Еще большего разлива местные жители ожидают во вторник вечером.

"Уровень воды продержится еще несколько дней. Отмечу, что высота возведенной дамбы намного выше, чем ожидаемый уровень воды в Днестре", - рассказал замглавы управления стратегического планирования и мобилизации ресурсов инспектората по чрезвычайным ситуациям Виталий Рудько.

Молдову может затопить - жители некоторых районов в шоке>>>

Дома, которые находятся в непосредственной близости к реке, спасатели также отгородили от воды искусственными дамбами. Но люди все равно беспокоятся за свой урожай.

Днестр
© Photo: Facebook / Графов Андрей
На Молдову надвигаются наводнения - как будем спасаться

"Я живу одна, в сезон продаю на рынке урожай, который выращиваю здесь на огороде. Если что-то случится, будет совсем трудно без дополнительной копейки", - поделилась беспокойством жительница села Крокмаз Татьяна Быта.

Несмотря на то, что работы по укреплению берегов Днестра в районе села Крокмаз подошли к завершению, спасатели, карабинеры и военнослужащие продолжат оставаться на своих местах до тех пор, пока не исчезнет угроза наводнения. Спасатели не исключают, что в зависимости от развития ситуации потребуется дополнительное укрепление берегов.

Вот это поворот: Молдова рискует остаться без нескольких видов рыбы>>>

"Желтый код" в действии

Ранее Госгидрометеорологическая служба объявила об увеличении площади, где действует "желтый код" в связи с "выходом воды на пойму" Днестра.

Днестр. Дубоссары
© Sputnik / Rodion Proca
Гидрологи предупреждают о риске подтопления всей поймы Днестра

 С 22 мая предупреждение касалось лишь половины прибрежных населенных пунктов, а сейчас "желтый код" распространяется на все территориальные единицы, расположенные вдоль Днестра, и будет действовать вплоть до 30 мая. Согласно сообщению специалистов, между Дубоссарами и Бендерами уровень воды может вырасти на 2,8-3,3 метра, а между Бендерами и селом Талмаза – на 1,5-2,5 метра. Это было связано c тем, что Агентство водных ресурсов Украины приняло решение увеличить сброс воды в Днестровском водохранилище. Специалисты предупреждают, что такой резкий подъем уровня воды не приводит к значительному ущербу, но сложившаяся ситуация требует повышенного внимания.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Ливни в Молдове повредили крыши, дороги, сады и виноградники
Дамбы на Днестре могут не выдержать: ливни привели к угрозе наводнений
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

VELOFUN
Без лимита на возраст, с драйвом и улыбкой: первый акт велопраздника - фото
Найти олимпийские надежды: в Кишиневе организовали велопраздник
Найти олимпийские надежды: в Кишиневе организовали велопраздник
Защита от лесного клеща
Как защититься от укуса клеща

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться