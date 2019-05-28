Зона затопления: что происходит в молдавском селе Крокмаз

Ранее населенный пункт пережил несколько сильных наводнений в 80-е годы прошлого века и в 2008-м году. Местные жители волнуются, что большая вода опять навредит хозяйству и нанесет урон урожаю.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik, Дарья Чернега. Опасности затопления села Крокмаз не видим, заявил примар населенного пункта Ион Велешко. Накануне спасатели, военнослужащие Национальной армии и войск карабинеров продолжили работы по укреплению защитной дамбы вдоль Днестра в этом населенном пункте. В общей сложности для укрепления берегов использовано порядка 13 тысяч мешков с землей. Так же к берегам реки подвезли более 500 самосвалов с землей.

"В пойме Днестра находится 400 домов. Люди предупреждены о сложившейся ситуации, паники нет", - отметил Велешко.

По данным спасателей, ежедневно вода в Днестре в районе села Крокмаз поднимается в среднем на 20 сантиметров. Еще большего разлива местные жители ожидают во вторник вечером.

"Уровень воды продержится еще несколько дней. Отмечу, что высота возведенной дамбы намного выше, чем ожидаемый уровень воды в Днестре", - рассказал замглавы управления стратегического планирования и мобилизации ресурсов инспектората по чрезвычайным ситуациям Виталий Рудько.

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Дома, которые находятся в непосредственной близости к реке, спасатели также отгородили от воды искусственными дамбами. Но люди все равно беспокоятся за свой урожай.

"Я живу одна, в сезон продаю на рынке урожай, который выращиваю здесь на огороде. Если что-то случится, будет совсем трудно без дополнительной копейки", - поделилась беспокойством жительница села Крокмаз Татьяна Быта.

Несмотря на то, что работы по укреплению берегов Днестра в районе села Крокмаз подошли к завершению, спасатели, карабинеры и военнослужащие продолжат оставаться на своих местах до тех пор, пока не исчезнет угроза наводнения. Спасатели не исключают, что в зависимости от развития ситуации потребуется дополнительное укрепление берегов.

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"Желтый код" в действии

Ранее Госгидрометеорологическая служба объявила об увеличении площади, где действует "желтый код" в связи с "выходом воды на пойму" Днестра.

© Sputnik / Rodion Proca Гидрологи предупреждают о риске подтопления всей поймы Днестра

С 22 мая предупреждение касалось лишь половины прибрежных населенных пунктов, а сейчас "желтый код" распространяется на все территориальные единицы, расположенные вдоль Днестра, и будет действовать вплоть до 30 мая. Согласно сообщению специалистов, между Дубоссарами и Бендерами уровень воды может вырасти на 2,8-3,3 метра, а между Бендерами и селом Талмаза – на 1,5-2,5 метра. Это было связано c тем, что Агентство водных ресурсов Украины приняло решение увеличить сброс воды в Днестровском водохранилище. Специалисты предупреждают, что такой резкий подъем уровня воды не приводит к значительному ущербу, но сложившаяся ситуация требует повышенного внимания.

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