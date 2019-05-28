Сто строк о наболевшем: вандалы ломают и уничтожают Кишинев

Молдавская столица страдает не только от продолжительного невнимания местных властей, но и от рук и ног тех, кто живет в этом городе - постоянно или временно.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Скамейки, выброшенные в озеро, поломанные урны и груды мусора возле них, повсеместные окурки и прочие отходы жизнедеятельности, остановки общественного транспорта в разгромленном состоянии, как будто мощное торнадо пронеслось над ними.

Жители Кишинева привыкли пенять на местную власть, на примара столицы, и, отчасти, их гнев оправдан. Однако окружающий всех хаос - это не только результат попустительского отношения муниципальных властей к проблемам горожан, но плоды дебоширства и хулиганства тех, для кого Кишинев - лишь временное место, где они подрабатывают, часто закладывая по вечерам за воротник, мечтая навсегда отсюда уехать на заработки в страны ЕС, а дальше - хоть трава не расти.

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Даже кишиневская прописка не дает автоматически человеку, живущему в главном городе страны, высокий статус столичного жителя. Город всегда был главным центром культурной и социальной жизни страны. Десятки театров и библиотек, памятников архитектуры и парков, концертных залов и спортивных центров, тенистых аллей. Кишинев, так или иначе, располагает к культурной жизни и досугу, однако некоторым правила не писаны.

Как доказательство тому - очередной инцидент, произошедший в парке Valea Morilor, где чрезмерно активные физически молодые люди уничтожили почти целую аллею, высаженную сотрудниками муниципального предприятия "Spatii verzi". Деревья поломаны изуверски, с особой изощренностью, так, чтобы, как говорится, больше не проросли. Ну помешали кому-то зеленые и неокрепшие "жители" многострадального парка у "Комсомольского озера", ничего не поделаешь.

Частые хулиганские выходки, происходящие в этой зеленой зоне отдыха столицы, возмущают кишиневцев, некоторые из них оставляют гневные комментарии в соцсетях.

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"Как можно ломать все, что встречается на пути? Их сажают для нас и нашего добра, только некоторым людям такое не нужно!" – возмутилась одна из девушек в Facebook.

Ей вторит более гневный комментарий мужчины, который, судя по фотографии в соцсети, помнит парк у "Комсомольского озера" еще без нашествия вандалов. "Руки бы пообломал тем, кто такое творит. А, если честно, куда сморит полиция, сколько можно бросать вызов горожанам?", - вопросил в оставленном комментарии мужчина.

Объяснение систематическим хулиганским выходкам в Кишиневе дала доктор психологии Елена Ковалева. По мнению специалиста, такая практика продиктована критическим недостатком воспитания и общей культуры среди кишиневцев и тех, кто временно живет в столице.

"Когда мы говорим о каких-то массовых явлениях, нужно всегда под массами видеть отдельные личности – со своим уровнем развития, со своими индивидуальными особенностями. Люди, которые не соблюдают законы и нравственные нормы, находятся на определенной стадии развития", - разъяснила Ковалева.

Ветераны МВД, которые занимались наведением общественного порядка, подчеркивают, что если ранее, порядка 15-20 лет назад, патрули на улицах столицы были явлением обыденным, то сегодня их встретишь лишь через раз. Если ранее все хулиганы были на учете у сотрудников полиции, то сейчас их появилось больше, а уследить за ними невозможно.

В таких условиях, даже учитывая наличие камер видеонаблюдения, утверждают бывшие сотрудники МВД, Кишинев продолжать безнаказанно и нещадно ломать, крушить и понемногу уничтожать.

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Чисто там, где не мусорят, а комфортно там, где не крушат, не имея видимой на то причины. Пока на уровне столицы горожане слышат о европейском комфорте, город крушат. Как долго это продлится неизвестно, но, наверняка, надо начать не ловить хулиганов, обнажая проблему, а предупреждать ее, начав с воспитания общей культуры в обществе...

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