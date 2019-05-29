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Тетрадь под подушку – и на экзамен: школьники Кишинева готовятся сдавать БАК-2019

© Fotolia / Grimaldello
Общество
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Cкоро выпускники лицеев будут сдавать экзамен на степень бакалавра. О том, как они готовятся и какие эмоции испытывают, решили выяснить корреспонденты Sputnik Молдова - студенты журфака, сами недавно сдававшие БАК.

Елена Ванькович

Экзаменационное тестирование. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
В Молдове стартуют экзаменационные тестирования
Всех кишиневских выпускников, конечно же, в сжатые сроки не опросишь. Это почти 11 тысяч человек, что сопоставимо, примерно, с населением города Ставчены. Корреспонденты агентства выбрали в качестве объектов внимания учащихся столичного лицея имени Натальи Георгиу. Ответы самых смелых воспитанников этого учебного заведения читайте в нашей подборке.

Егор Ч., учащийся 12 класса рассказал, что к экзаменам начал готовиться усердно, но поздно, по его мнению. 

- Активно начал готовиться с прошлой недели. Но по некоторым предметам углубленно стал заниматься еще с 10-11 класса. Страх перед экзаменами есть, конечно. Но, скорее всего, он связан не с уровнем моей подготовки, а с "чувством мучительной неизвестности".

Илья Ч. высказался о своей уверенности в сдаче первого важного экзамена.

- Моя подготовка к баку проходит постепенно. Я повторяю все темы по всем экзаменационным предметам. Также у нас на следующей  неделе будут консультации с учителями, которые помогут мне вспомнить то, что я забыл. Хожу на дополнительные занятия по математике, так как я выбрал этот предмет.

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Владимир С. убеждён, что не сдать бак непростительно для лицеистов, проучившихся все 12 лет.

- Я считаю, что проучившись 12 лет, начать готовиться в последний  момент не имеет смысла. Но в любом случае, за все эти годы знания всё равно накапливаются. Поэтому не сдать БАК – это позор.

Юлия К. рассказала, что на высокие оценки многие учащиеся не рассчитывают. Но и на "посредственно" сдать не хотелось бы.

- Возможно, это будет трудным. Максимальная оценка, которую можно получить, посещая только занятия в лицее, – 7-8 баллов. Для  хорошего результата бака нужно ходить к репетитору. А это дополнительные деньги, которые есть не у всех.

Выпускница Александра Д. призналась, что для нее сложно сдавать экзамен по гуманитарным предметам, а вот с математикой она дружит.

- Для меня одинаково сложны и русская литература, и история, и география. Легче обстоит дело с математикой и химией. Среди знакомых я ещё не слышала, чтобы кто-то провалил химию. За два занятия с репетитором я поняла, что сдать экзамен по химии, действительно, легко. И математику легко, потому что из всех наук с ней мы сталкиваемся чаще всего. И в учебе, и в повседневной жизни. 

Артём Р. говорит, что камер видеонаблюдения и металлические рамки в аудиториях на экзаменах уже никто не замечает, первоначальный страх давно прошел.

- Вы часто посещаете банк  или любые другие публичные  места? Там тоже камеры и металлоискатели. Поэтому все уже привыкли к  ним. Мы с 10 класса пишем все  сессии под камерами. Страшно больше из-за обстановки, большого  количества новых людей.

А напоследок учащиеся рассказали, как они справляются со стрессом, какой у них есть ритуал перед экзаменами. Вот наиболее частые ответы. 

- Кладу конспект под подушку.

- Надо погладить живот беременной  женщины. Говорят, это - на удачу.

- Не думаю, что буду сильно  переживать. Главное – идти с  чистым сознанием.

- Нужно хорошенько поесть и  выспаться.

- Попробую почитать мантры.

- Хороший ритуал – не пить.

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Напомним, что экзамены бак пройдут в Молдове с 4 по 21 июня. По данным Минобразования, заявления на сдачу экзаменов на степень бакалавра (сессии - 2019) подали 17 442 кандидата, из которых 2 405 – задолжники, не сдавшие экзамены в рамках предыдущих сессий.

Кстати, в этом году 1008 лицеистов автоматически получат оценки "десять" по иностранному языку, а значит, им не придется сдавать экзамен на степень бакалавра по этому предмету.

В прошлом году бак  сдавали 18 150 кандидатов. Более половины - 10 600 - были выпускниками лицеев. Из них 83,5% прошли испытания успешно.

БАК
© Sputnik / Вадим Русу
БАК

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