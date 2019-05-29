Надписи из прошлого - что можно прочитать на стенах Кишинева

В далеком 1944-м году советские саперы бережно осматривали уцелевшие дома в столице, определяя, не заминированы ли они. Сегодня об их самоотверженности и подвиге напоминают надписи на стенах городских зданий - "Осмотрено: мин нет".

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Росчерк Победы - примерно так сегодня можно назвать заброшенные и затертые временем редкие надписи в Кишиневе. В далеком и освободительном для Молдавии 1944-м году именно эти послания потомкам на стенах частично уцелевших домов в Кишиневе оставляли советские саперы. Они осматривали дома, убедившись в том, что туда можно возвращаться после войны.

Скоро мы будем отмечать 75-летие освобождения Молдовы от нацистских оккупантов. В ту пору, когда отгремели последние сражения на территории республики, и Красная армия продолжила свой победный путь, для Кишинева и других городов, как многие знают, были характерны два вида надписей на стенах домов. Это привычное - "Осмотрено, мин нет" (надписи оставляли руководители саперных отрядов) и "Все силы на восстановление родного города!" (такие лозунги воодушевляли).

Надписи, особенно последняя, поднимали настроение людей, учитывая то удручающее состояние, в котором находилась молдавская столица после ожесточенных боев за освобождение. Эта послевоенная разруха могла навести грусть даже на самого оптимистически настроенного человека. Однако энтузиазм, с которым подошли к возрождению города и простые строители, и архитекторы, поражал.

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В кратчайшие сроки под руководством академика Щусева был разработан план развития и застройки города. Прославленного архитектора, родившегося в Кишиневе, всегда привлекали правильные, прямые городские улицы, а созданию зеленых зон в столице он уделял особое внимание. Благодаря ему город, спустя всего полтора-два десятилетия, стал настоящим садом - символом всей Молдавской ССР.

Постепенно город хорошел, преображался, а вместе с ним и люди, на лицах которых все чаще появлялись улыбки. С благодарностью смотрели они на красный шрифт этих послевоенных "автографов", которые оставляли саперы. И в глазах появлялся оттенок грусти, как воспоминание о том, что пришлось пережить в период фашистской оккупации.

Время шло, бежали десятилетия, Молдавия расцветала, а дома постепенно ветшали, как тускнели и надписи, которые раньше взывали к энтузиазму, красным цветом вычеркивали послевоенное уныние и отчаяние из душ людей.

Независимость привнесла новые идеалы, в начале 1990-х годов поменялась на государственном уровне политико-историческая риторика. Об этих посланиях из прошлого надолго забыли.

Сегодня они еще просматриваются на некоторых зданиях молдавской столицы, робко напоминая, к каким страшным последствиям привела война.

Одна из таких надписей расположена на доме по улице Марии Чеботарь, чуть ниже перекрестка с улицей Алексея Матеевича, где неподалеку находится отделение центрального ЗАГСа Кишинева.

"Мобилизуйте свои силы на ликвидацию последствий хозяйничанья немецко-фашистских захватчиков", - можно прочитать на стене одного из исторических зданий.

Другой военный "автограф" из прошлого можно увидеть на стене дома по улице Еминеску, 13, где сапер Гургин, осматривавший помещение в августе 44-го, написал о том, что мин не обнаружено.

Командир поискового отряда "Август" Василий Сеньковский сообщил в соцсетях: "Эта надпись, как и другие, признана памятником истории официально. До конца лета она будет реставрирована и "законсервирована". Имя сапера - лейтенант Гургин".

Сколько еще такой памятной информации из прошлого содержится на стенах Кишинева. Конечно, хотелось бы, чтобы столичные власти взяли под свой контроль сохранение этих исторических реликвий, подобно тому, как бережно охраняют петербуржцы трафаретные буквы, выведенные на зданиях некоторых строений города на Неве, о том, что "эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле".

Однако, пока в Кишиневе сносят памятники архитектуры, сохранение исторических надписей на них видится более, чем туманным...

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