Приднестровские эксперты дали свою оценку ситуации на реке Днестр

В Приднестровье озвучили прогнозы по состоянию реки на ближайшие несколько дней.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. В ближайшие сутки на реке Днестр не предвещается разливания воды, и населенным пунктам не будет грозить затоплением. Такое мнение высказали приднестровские специалисты на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и главой исполнительной власти Александром Мартыновым.

"У нас на данный момент есть запас до критических значений. Но мы до него не дойдем. Прогнозируются в Западной Украине местами ливневые осадки, но говорить о том, что они будут иметь массовый характер, не стоит. Они не смогут серьезно повлиять на ситуацию", – отметил глава гидрометцентра Виталий Кольвенко.

По словам начальника Дубоссарской ГЭС Бориса Германа, на сегодняшний день станция сбрасывает воду в объеме 1160 кубических метров в секунду. Это позволило стабилизировать ее уровень в водохранилище.

Начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья Вадим Шмаленко отметил, что при условии сохранения Дубоссарской ГЭС параметров сброса воды через несколько дней можно ожидать снижение ее уровня в реке.

Приднестровские службы продолжат следить за ситуацией, чтобы, в случае необходимости, минимизировать риски возможного наводнения. Параллельно с этим будут укреплять наиболее критические и опасные участки дамб.

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