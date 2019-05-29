В одном из молдавских сел установлены необычные колодцы - фото

Тонкий намек на чаепитие и предмет искусства - в одном из сел Хынчештского района колодцы поражают своей красотой.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. В селе Бозиены Хынчештского района Молдовы вместо колодцев появились гигантские "заварочные чайники". Это не шутка - на месте источников питьевой воды красуются "заварники" высотой в человеческий рост.

Прорезь, где стоит ведро для поднятия воды, украшают кованные, резные решетки, которые любой может открыть, когда жажда приведет его к источнику.

Чайники-колодцы салатового, зеленого, розового, бирюзового и синего цветов гармонично вписались в сельский пейзаж, а туристы, путешествующие по Молдове, не преминут возможностью остановиться у колодца, чтобы выпить ледяной воды и сфотографироваться на фоне необычных, новых достопримечательностей Бозиен.

Местные жители заботливо украсили пространство у колодцев, разбили небольшие клумбы, а рядом с ними поместили аистов, вылепленных из глины и раскрашенных. Рядом с некоторыми источниками установили небольшие скамейки.

Идея воплощения в жизнь интересного проекта принадлежала одной из местных молодых художниц, а их строительство поддержала примэрия села.

Местные жители гордятся этими необычными по дизайну источниками, а приезжих людей сразу ведут к ним, чтобы на правах хозяев показать, что помимо природных красот в Бозиенах есть, на что посмотреть.

Колодцы такой оригинальной формы есть не только в Бозиенах. В селе Мусаит Тараклийского района, известном своим винзаводом, также стоят колодцы, напоминающие хынчештские, правда, они более напоминают форму кувшинов.

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