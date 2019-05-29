На каких улицах в Кишиневе ожидаются отключения света в среду

Плановые работы в системе электросетей будут проводиться в трех секторах столицы.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Поставщик электроэнергии для столицы сообщает, что 24 мая для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- ул. Трандафирилор 14/4 - в период с 09:00 - 17:00.

Сектор Центр:

- ул. Г. Асаки 23A, 25/3, 25B - в период с 09:00 - 17:00.

Чеканы:

- ул. Мирча чел Бэтрын 7, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/3, 20/4, Николая Милеску Спэтару 9/1, 9/2, 11/10, 11/11 - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. Валя Быкулуй 32 - в период с 09:00 - 17:00.

Буюканы:

- ул. Каля Ешилор 8, 10, 10/1, переулок Калараш 14/2, И. Прункул 24, Месаджер 8, 19 - в период с 09:15 - 17:00.

- ул. Корнулуй 5, 17 - в период с 09:00 - 19:00.

- ул. Л. Деляну 5Z - в период с 10:00 - 13:00.

- ул. Н. Костин 44/1 - в период с 13:30 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробную информацию можно получить на сайте Red Union Fenosa или по телефону: (022) 43-11-11.

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