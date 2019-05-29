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Качество воды в колодцах Молдовы не соответствует стандартам

CC0 / Pixabay / Tama66
Общество
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Плохое качество воды становится причиной возникновения около 20% заболеваний печени, 25% желудочно-кишечных заболеваний и 100% случаев флюороза.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Качество воды в колодцах на территории Республики Молдова не соответствует стандартам, об этом говорится в сообщении АО "Апэ-канал".

колодец
© Sputnik / Алексей Даничев
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Как отмечают специалисты ведомства, плохое качество воды становится причиной возникновения около 20% заболеваний печени, 25% желудочно-кишечных заболеваний и 100% случаев флюороза.

"В 87% колодцев на территории Молдовы отмечено загрязнение воды азотистыми соединениями - это нитраты и нитриты", - говорится в сообщении. 

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Заболеваемость в районах, где концентрация нитратов в воде превышает 170 мг/л, увеличилась в 3 раза по сравнению с районами, где концентрация нитратов не достигает отметки в 45 мг/л. 

Стоит отметить, что в Молдове насчитывается около 166 500 колодцев с подземным источником водоснабжения.

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Теги:
Молдова, вода, качество воды
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