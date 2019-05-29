Новая вспышка чумы свиней — дикие кабаны заражены опасным вирусом

Погибшие животные были обнаружены в Бричанском районе, их останки уничтожены специалистами.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Новый очаг африканской чумы свиней был обнаружен в Бричанском районе - найдены туши диких кабанов, зараженных опасным вирусом.

Туши мертвых кабанов, самки и пятерых поросят, были найдены сотрудниками Пограничной полиции в приграничной зоне близ города Липканы. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса африканской свиной чумы в организме животных, сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Останки животных были уничтожены, согласно установленной процедуре. В Бричанах образована Комиссия по чрезвычайным ситуациям с участием сотрудников ANSA для локализации и ликвидации очага заболевания.

В декабре прошлого года агентство заявило о полной ликвидации очагов заражения африканской чумой свиней на территории Молдовы. Однако специалисты продолжают наблюдать за популяцией дикого кабана, где ранее были зафиксированы очаги болезни - в Резинском, Оргеевском, Чимишлийском, Кагульском и Штефан-Водском районах.

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Новые вспышки чумы свиней будут неизбежно возникать, ранее заявляли специалисты, так как на границах Молдовы сохраняется сложная ситуация. В Румынии в конце 2018 года было зарегистрировано более тысячи очагов заражения, а на Украине — около 140 очагов.

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