Разрушивший в Румынии дома и машины град надвигается на Молдову - видео

Резкая смена погоды - грозы, град и шквалистый ветер - все это обрушится на Молдову уже в среду днем.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в среду днем "желтый код" метеоопасности в связи с грозами и шквалистым ветром.

Предупреждение действует в среду днем и в некоторых районах сохранится вечером.

"В указанный период ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-35 литров на квадратный метр), град и шквалистый ветер порывами до 15-20 метров в секунду", - сказано в сообщении Госгидрометеослужбы.

Непогода приходит в Молдову из соседней Румынии. Град размером с человеческий кулак выпал в румынском уезде Сэлаж, где метеорологи объявили "красный код" метеоопасности в связи с непогодой.

Многочисленные видеозаписи появились в сети. На кадрах видно, как разбушевалась непогода.

Ненастье обрушилось и на Залэу, где градины тоже были размером с куриное яйцо.

В некоторых хозяйствах град превратил землю в белое поле.

Румынские спасатели еще не подсчитали ущерб от стихии, однако опубликовали уже несколько сообщений о выездах для помощи людям. В частности, из одного из затопленных домов даже эвакуировали нескольких детей.

Есть данные о разрушенных крышах строений и поврежденных автомобилях. Точное их количество еще предстоит подсчитать.

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