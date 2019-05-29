Детям не игрушка: когда куклы и машинки опасны для детей

Чтобы предотвратить возможные несчастные случаи и не подвергать опасности здоровье и жизнь детей, эксперты предлагают следовать ряду правил.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Международный день детей для кого-то из родителей станет замечательным поводом побаловать ребенка.

Развлечения, сладости и, конечно, новые игрушки – именно так большинство детей представляет себе идеальный праздник. Однако родителям стоит знать, что порой и детская игрушка может быть опасной. Эксперты неоднократно предупреждали, что в магазинах страны на рынках полно контрафактных игрушек, представляющих огромную опасность для детей.

К такому выводу пришел Национальный центр защиты потребителей (CNPIEC), который исследовал десятки игрушек, продаваемых в Молдове. Специалисты центра заявляют, что многие из этих игрушек представляют опасность, могут стать причиной химического ожога или аллергической реакции, в том числе – с тяжелыми последствиями. Некоторые игрушки, особенно ярко раскрашенные, содержат тяжелые металлы, которые попадают в организм ребенка, когда малыш берет игрушку в рот.

Чтобы избежать опасности, эксперты центра дают несколько рекомендаций, которые помогут предотвратить возможные несчастные случаи, дабы не подвергать опасности здоровье и жизнь детей.

Никогда не следует покупать игрушки, которые не имеют маркировку СЕ на самом изделии или на упаковке. Маркировка CE свидетельствует о том, что производитель игрушек обязуется соблюдать все стандарты безопасности ЕС, которые являются одними из самых жестких в мире.

Кроме того, если покупаете игрушки в Интернете, всегда приобретайте только продукцию производителей, заслуживающих доверия, и через сайты, в которых вы абсолютно уверены, что они не реализуют контрафактную продукцию.

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Не стоит игнорировать указания производителей, на какой возраст рассчитана игрушка для ребенка.

Каждый родитель должен знать, что, выпуская на рынок новую игрушку, производитель обязан заполнить декларацию соответствия ЕС (DDC). Таким образом производитель подтверждает и принимает на себя ответственность за то, что игрушка отвечает всем необходимым требованиям.

Соблюдая эти правила, вы защитите своего ребенка от опасностей, а игрушки, полученные в подарок, принесут только радость и будут способствовать его всестороннему развитию.

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