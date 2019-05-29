16:34 29 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD18.09
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.68
Поиск

Детям не игрушка: когда куклы и машинки опасны для детей

CC0 / Pixabay / Cimabue
Общество
Получить короткую ссылку
28 0 0

Чтобы предотвратить возможные несчастные случаи и не подвергать опасности здоровье и жизнь детей, эксперты предлагают следовать ряду правил.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Международный день детей для кого-то из родителей станет замечательным поводом побаловать ребенка. 

Работа экспертно-криминалистического центра
© Sputnik / Виталий Аньков
Взорванное детство, или зачем нужны уроки НВП
Развлечения, сладости и, конечно, новые игрушки – именно так большинство детей представляет себе идеальный праздник. Однако родителям стоит знать, что порой и детская игрушка может быть опасной. Эксперты неоднократно предупреждали, что в магазинах страны на рынках полно контрафактных игрушек, представляющих огромную опасность для детей.

К такому выводу пришел Национальный центр защиты потребителей (CNPIEC), который исследовал десятки игрушек, продаваемых в Молдове. Специалисты центра заявляют, что многие из этих игрушек представляют опасность, могут стать причиной химического ожога или аллергической реакции, в том числе – с тяжелыми последствиями. Некоторые игрушки, особенно ярко раскрашенные, содержат тяжелые металлы, которые попадают в организм ребенка, когда малыш берет игрушку в рот.

Чтобы избежать опасности, эксперты центра дают несколько рекомендаций, которые помогут предотвратить возможные несчастные случаи, дабы не  подвергать опасности здоровье и жизнь детей.

Никогда не следует покупать игрушки, которые не имеют маркировку СЕ на самом изделии или на упаковке. Маркировка CE свидетельствует о том, что производитель игрушек обязуется соблюдать все стандарты безопасности ЕС, которые являются одними из самых жестких в мире.

Кроме того, если покупаете игрушки в Интернете, всегда приобретайте только продукцию производителей, заслуживающих доверия, и через сайты, в которых вы абсолютно уверены, что они не реализуют контрафактную продукцию. 

В Молдове пройдут кастинги талантливых детей>>>

Не стоит игнорировать указания производителей, на какой возраст рассчитана игрушка для ребенка. 

Каждый родитель должен знать, что, выпуская на рынок новую игрушку, производитель обязан заполнить декларацию соответствия ЕС (DDC). Таким образом производитель подтверждает и принимает на себя ответственность за то, что игрушка отвечает всем необходимым требованиям.

Соблюдая эти правила, вы защитите своего ребенка от опасностей, а игрушки, полученные в подарок, принесут только радость и будут способствовать его всестороннему развитию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Кто и как защищает права молдавских потребителей
Сергей Образцов – жизнь в куклах
"Дядя, купи игрушку": дети в Кишиневе выживают, как могут
Как гражданам Молдовы защитить свои права потребителя
Теги:
Безопасность, защита прав потребителей, игрушки
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Москва весной идеальна для прогулок - фоторепортаж
Необычное исполнение известных песен из советских фильмов
Необычное исполнение известных песен из советских фильмов
ЕАЭС
ЕАЭС: все, что нужно знать о союзе

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться