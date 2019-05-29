Опасные моющие средства в Кишиневе - что обнаружили сотрудники полиции

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Сотрудники полиции Кишинева задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в изготовлении и продаже поддельной бытовой химии. По данным правоохранительных органов, он оборудовал цех прямо у себя в гараже в секторе Рышкановка, где производил порошки и моющие средства известных торговых марок.

Реализация продукции также не была проблемой для подозреваемого - он находил клиентов онлайн, размещая в соцсетях объявления и реализовывая моющие средства по ценам значительно ниже рыночных. Потенциальным клиентам он сообщал, что порошки и жидкости для мытья - импортные и очень хорошего качества.

В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли порядка 180 килограммов поддельных моющих средств, а также более 195 фирменных этикеток известных производителей. В гараже-цеху также нашли посуду, в которой подпольный химик смешивал необходимые ингредиенты, чтобы моющее средство хоть как-то напоминало оригинал.

Документов, подтверждающих происхождение товара, у подозреваемого, естественно, не было, а общую сумму произведенного им, но нереализованного товара сотрудники правоохранительных органов оценили в 80 тысяч леев. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит штраф до 9 тысяч леев.

После инцидента сотрудники полиции Кишинева рекомендуют жителям столицы приобретать моющие средства только в специализированных магазинах, а если граждане заподозрят подделку, правоохранители просят обращаться по номеру 112.

Как правило, при подпольном производстве поддельного стирального порошка и моющих средств правонарушители используют триклозан.

Средства бытовой химии, в составе которых есть это вещество, могут снижать восприимчивость организма к антибиотикам до ста раз и препятствовать лечению инфекций.

Это вещество влияет на активность молекулы, отвечающей за рост клетки. В результате молекула частично останавливает процессы биосинтеза, в ходе которых производится материал для развития клеток. Это может привести к обострению инфекции и возникновению серьезных побочных эффектов.

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