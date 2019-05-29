Десять гектаров яда: в Кишиневе развернули борьбу с опасным растением

Аллергологи отмечают, что число пациентов, страдающих аллергией, в Молдове с каждым годом становится все больше.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik, Дарья Чернега. Площади ядовитого растения амброзии в Кишиневе достигают 10 гектаров. Такую цифру назвали в "Spatii verzi" (Зеленое хозяйство). И это только на тех территориях, которые находятся в ведении городских служб. Кроме того, в столице растет число необрабатываемых участков, принадлежащих частным лицам и предприятиям. В таких случаях ответственность за распространение амброзии лежит на их владельцах, напоминают в "Spatii verzi".

Химия уничтожает на корне

Кишиневское предприятие "Spatii verzi" приступило к уничтожению зарослей амброзии. На данный момент в Кишиневе обработано порядка 70% территорий, на которых распространилось это ядовитое растение. Сначала с ним начали бороться путем скашивания. Однако, как признаются в муниципальной службе, эта методика не позволяет полностью освободиться от сорняка.

"Если после нашей работы проходят дожди, то мы возвращаемся на эти участки через две недели. Если сухо, то примерно через месяц", - пояснил глава предприятия Сергей Карп.

В этом году для борьбы с амброзией "Spatii verzi" впервые решило применить химикаты. Особенно это актуально для городской периферии, где существуют достаточно большие площади с этим растением. По словам специалистов, гербициды позволяют уничтожить его на корню, и после этого возвращаться к решению проблемы придется уже не скоро.

"Кроме того, мы используем гербициды в труднодоступных местах. Там, где не можем скосить весь газон. На таких участках мы сначала распыляем вещество, а через десять дней землю можно заново обрабатывать и засеивать травой", - пояснил сотрудник "Spatii verzi" Андрей Выртосу.

Чем опасна амброзия

В прошлом году правительство Молдовы приняло специальный регламент, который регулирует методы борьбы с этим растением. Его ядовитая пыльца является мощным аллергеном. А период цветения в зависимости от погодных условий может длиться с апреля по октябрь.

"Всего лишь несколько соток с этим растением, расположенных между домами, могут доставить неудобства. Когда цветет амброзия и дует ветер, страдает весь двор", - отметил Карп.

Как отмечают аллергологи, число пациентов, страдающих аллергией, в Молдове с каждым годом становится все больше. И не в последнюю очередь это люди, которые становятся жертвами опасного сорняка. Больше всего от аллергии на амброзию страдают дети раннего возраста и люди старше 45-ти лет. У первых еще до конца не сформировался иммунитет. У вторых сопротивляемость организма, наоборот, начинает ослабевать. Аллергия на амброзию сродни аллергии на тополиный пух. Она не дает температуры, при том, что ее проявления похожи на простудные.

"В первую очередь это покраснение, слезотечение глаз, заложенность носа. Насморк идет бесцветным содержимым как вода. Отмечается также першение в горле вплоть до затрудненного дыхания", - пояснила врач-аллерголог Сюзанна Щит.

Длительная аллергия на амброзию может привести к развитию бронхиальной астмы. Людям-аллергикам врачи рекомендуют избегать мест, где произрастает амброзия, особенно в период с 10.00 до 16.00, когда отмечается максимальная концентрация пыльцы.

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