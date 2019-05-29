Правительство дает миллионы на восстановление сел, пострадавших от непогоды

Деньги на устранение последствий разгула стихии выделяются из специального фонда кабмина.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Члены правительства Молдовы приняли решение выделить почти 3,2 миллиона леев на ликвидацию последствий непогоды, нанесшей ущерб нескольким районам страны.

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Как уточнил представлявший законопроект генеральный госсекретарь МВД Симион Карп, на ремонт крыши здания бывшей гимназии Окницы, разрушенной ветром в марте этого года, выделено 28,1 тысяча леев.

Остальные 3 миллиона 150,8 тысячи леев распределены между населенными пунктами, где отмечены значительные разрушения после ливней, града и шквалистого ветра, обрушившихся на страну 18 и 19 мая.

Сельский совет Сэмэнка получит 493,5 тысячи леев, совет коммуны Доничь – 497 тысяч леев, сельский совет Унцешть – 457 тысяч леев на ремонт разрушенной дороги, совет Пырлицы – 143 тысячи леев на ремонт дороги, совет Четырень - 418,8 тысячи леев на ремонт крыши медицинского учреждения, совет Мэноилешть – 360 тысяч леев на ремонт дороги.

В результате прошедших 18-19 мая ливней были подтоплены десятки домашних хозяйств. Спасателям пришлось откачивать воду.

Более того, сильные ливни в Румынии привели к тому, что на отдельных участках реки Прут в период с 20 по 24 мая уровень воды поднимался на несколько метров.

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