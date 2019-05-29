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Последний звонок.

Спекулянт не пройдет - хорошая новость для школьников Молдовы и их родителей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В этом году родителям школьников не придется накануне последнего звонка переплачивать за букет цветов.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Сотрудники Государственной налоговой службы Молдовы с 30 по 31 мая, когда состоятся торжественные линейки во многих гимназиях и лицеях страны, будут контролировать все торговые точки по продаже цветов.

Любой из реализаторов должен быть готов к проверке, а необходимость проведения такого рейда налоговики объясняют растущим спросом на цветы накануне последнего звонка. В эти дни некоторые продавцы ловко используют возможность заработать больше на школьниках, завышая цены примерно на 30 процентов, сообщили в ведомстве корреспонденту Sputnik. 

Цветочный базар
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В налоговой службе уточнили, что в последнее время стало больше случаев фискальных нарушений. Например, торговцы не используют контрольно-кассовые аппараты. В связи с этим уменьшаются налоги и сборы в государственный бюджет республики.  

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Сотрудники ведомства рекомендуют при покупке цветов обязательно требовать чек у продавца. Это позволит покупателю удостовериться, что он приобретает букет по фиксированной цене.

В Молдове, в зависимости от разновидности цветов, цена букета, который не стыдно преподнести педагогу или классному руководителю, варьирует от 80 до 150 леев.

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Теги:
последний звонок, цветы, родители, школьники
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