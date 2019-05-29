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Копченое мясо.

Канцерогены на столах жителей Молдовы - как граждане страны гробят здоровье

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Ряд продуктов питания, произведенных в Молдове, содержат глутамат натрия - эта пищевая добавка вызывает повышенный аппетит, а через несколько лет употребления такой пищи может развиться ожирение и, как следствие, рак.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Колбасы и копчености редко исчезают из холодильников многих жителей Молдовы, несмотря на то, что цена их зачастую превышает отметку в 100 леев за килограмм. Эти лакомства многие жители страны употребляют каждый день - утром, делая бутерброды или сэндвичи, собирая детям с собой завтрак в школу. А мясная нарезка является неотъемлемым блюдом на праздничном столе. 

Врачи же бьют тревогу и настаивают на исключении колбасных изделий и копченостей из повседневного рациона. Аргумент медиков прост - систематическое увлечение этими продуктами быстро приводит к ожирению, так как в них содержатся пищевые добавки и до 30-35 процентов жира, который быстро откладывается в абдоминальных зонах.

Сосиски
© Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
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"Употребление в пищу колбас крайне опасно, поскольку в них содержится множество пищевых добавок, усилителей вкуса. Человеку допустимо в день употреблять продукты, содержащие не более трех пищевых добавок, а в колбасах их значительно больше. В этих продуктах содержатся также канцерогенные консерванты, присутствует глутамат натрия - пищевая добавка, увеличивающая аппетит", - рассказала корреспонденту Sputnik доктор медицинских наук, хирург Лорена Мельникова, работающая в Онкоинституте Молдовы. 

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По словам специалиста, все копчености опасны для пищеварительной системы, особенно для желудка. Многолетние исследования показывают, что среди стран, где потребление копченостей сведено к минимуму, ниже статистика заболеваемости раком желудка. 

Хирург-онколог подчеркнула, что нет особой разницы - приготовлена ли колбаса на предприятии или в домашних условиях, вред для здоровья от злоупотребления копченостями - практически одинаковый.

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Теги:
питание, опасность, химические добавки, пища, рак
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