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Пенсионеры

Важно для граждан Молдовы, проживающих за рубежом: как получать пенсию

CC0 / Pixabay / BM10777
Общество
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Изменения в местное законодательство, утвержденные правительством, корректируют нормативную базу и устанавливают порядок выплаты пенсий гражданам Молдовы, проживающим за рубежом, а также перечень документов, необходимых для назначения пенсии.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Граждане Молдовы, проживающие за рубежом и достигшие пенсионного возраста, смогут получать молдавскую пенсию. Правительство страны на очередном заседании в среду утвердило изменения в Положение о порядке выплаты пенсий в государственной пенсионной системе и соцпособий.

Изменения, как пояснили в правительстве, корректируют нормативную базу и устанавливают порядок выплаты пенсий гражданам Молдовы, проживающим за рубежом, а также перечень документов, необходимых для назначения пенсии.

"Желающие получать молдавскую пенсию должны будут лично подать заявление в территориальный орган социального страхования по месту жительства в Молдове, представить паспорт республики, а также удостоверение личности из страны проживания", - отметили в правительстве.

Пенсионер
CC0 / Pixabay / stevepb
Как выглядит "справка о жизни", которую должны представлять пенсионеры

Вместе с тем, получатели молдавской пенсии должны будут ежегодно предоставлять в Национальную кассу социального страхования (НКСС) "справка о жизни". Документ оформляется в дипломатических миссиях/консульствах Молдовы в стране проживания или территориальных подразделениях НКСС и может быть отправлен по почте. 

Пенсия будет выплачиваться ежемесячно в течение года со дня подачи заявления указанным получателем оператором платежных услуг из Республики Молдова.

К слову, в проекте документа отмечено, что Положение о порядке выплаты пенсий в государственной пенсионной системе и соцпособий дополнено двумя статьями. Одна их них предусматривает, что "государственная социальная поддержка не представляется получателю пенсии, который выехал на постоянное место жительства за границу". Речь идет о тех гражданах, чья пенсия "после увеличения" не дотягивает до 1500 леев.

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Закон, предусматривающий, что пенсионеры, проживающие за рубежом, могут воспользоваться правом на молдавской пенсию, вступает в силу с 1 января 2019 года.

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