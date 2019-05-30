Клещи впиваются в жителей Молдовы: паразиты переносят опасную инфекцию

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. В Молдове год от года растет число заразившихся болезнью Лайма (боррелиозом). По данным Национального агентства общественного здоровья, в 2018 году этой инфекцией после укуса клещей заразились 197 человек, в то время как в 2017-м заболевание было зафиксировано врачами у 133 пациентов.

Медики обратили внимание на то, что более половины заразившихся проживает в Кишиневе и его окрестностях, а при опросе пациентов врачи уточнили, что большинство из них систематически совершали пешие прогулки в лесопарковых зонах столицы или выезжали на дачу или пикник в пригороды.

По словам врачей-инфекционистов, первые проявления болезни неспецифичны: озноб, повышение температуры тела, головная боль, ломота в мышцах, выраженная слабость и утомляемость. Характерна скованность мышц шеи. У части больных появляются тошнота и рвота, в отдельных случаях могут быть катаральные явления: першения в горле, сухой кашель, насморк.

На месте присасывания клещей появляется распространяющееся покраснение — мигрирующая кольцевидная эритема, встречающаяся у 60—80 % больных.

Клещи являются также переносчиками Ку-лихорадки, анаплазмоза и геморрагической лихорадки Крым-Конго.

Как рассказала корреспонденту Sputnik заведующая отделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова, около 60% клещей в Молдове являются носителями инфекции боррелиоза (болезнь Лайма).

В нашей природе можно встретить и энцефалитных клещей, которые, как известно, являются одними из самых опасных. Но в республике, к счастью, не было ни одного зарегистрированного случая заражения энцефалитом.

В хорошую погоду многие отправляются на шашлык в лесопарковые зоны. Однако "вооружиться" надо не только шампурами и прочими атрибутами для манипуляций над мангалом, но и мерами предосторожности, чтобы вас не укусил клещ.

Итак, необходимо:

носить головной убор;

кофту или рубашку заправлять внутрь брюк;

носить одежду, закрывающую большую часть тела;

после прогулки осмотреть себя на наличие клещей;

принять душ сразу же после прихода домой;

использовать репелленты (спрей или крем) для отпугивания любых видов насекомых, приобрести которые можно в любой аптеке.

Когда паразит укусил

Если вы обнаружили на теле клеща, не стоит прибегать к распространенным народным методам - поливать его растительным маслом, обвязывать ниткой в надежде, что паразит выйдет сам, аккуратно выкручивать по часовой стрелке и т.п. Необходимо срочно обратиться к врачу.

Чем быстрее человек обратится к специалисту, тем меньше вероятность подхватить одну из болезней, которую переносит кровососущий паразит.

В случае позднего обнаружения клеща (более 72 часов), как правило, доктор назначает профилактический курс антибиотиков - 3-5 дней.

В случае появления раздражения на коже (мигрирующая эритема) следует обратиться к инфекционисту, который назначит длительный курс антибиотиков (от 2 недель до 2 месяцев) во избежание развития осложнений.

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