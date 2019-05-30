Спецоперация на дорогах: молдавская полиция взялась за водителей

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Проверки на дорогах Молдовы: сотрудники правоохранительных органов взялись за водителей. Спецоперация продлится до 5 июня, сообщили в Нацинспекторате по патрулированию.

"Нацинспекторат по патрулированию совместно с Нацагентством автотранспорта и столичной полицией проводят проверки технического состояния автомобилей", - отметили в ведомстве.

В структуре подчеркнули, что случаи эксплуатации транспортных средств, которые не проходили техосмотр или были переоборудованы без разрешения на это, могут напрямую влиять на безопасность дорожного движения.

"Нацинспекторат по патрулированию периодически проводит такие спецоперации для предотвращения нарушений ПДД и дорожно-транспортных происшествий по причине использования транспортных средств с различными техническими нарушениями или нарушениями действующих стандартов и экологии", - добавили в ведомстве.

К слову, столичная полиция проводит спецоперацию "Такси", в рамках которой проверяется законность деятельности такси. Полицейские обращают внимание на эксплуатацию транспортных средств с техническими дефектами или на переоборудованные без соответствующего разрешения авто, а также на техосмотр. Кроме того, проверяется, не садятся ли водители такси за руль в состоянии алкогольного опьянения, и не нарушают ли они правила дорожного движения. Также сотрудники полиции выявляют тех, кто не оплатил штрафы за различные нарушения ПДД, которые были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

"В рамках спецоперации под проверку уже попали 128 таксистов. Сотрудники правоохранительных органов ознакомились с документами водителей, техническим состоянием автомобилей, а также проверили наличие аптечки и огнетушителя в машинах", - отметили в инспекторате.

В ходе спецоперации полицейские выявили 34 нарушения правил эксплуатации автомобилей – технические дефекты в тормозной или рулевой системах, устройствах освещения или сигнализации, переоборудованные транспортные средства без необходимого на это разрешения, отсутствие аптечки и огнетушителя, а также сертификата о профпригодности.

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"Таким образом, составлены 28 протоколов, изъяты семь номерных знаков и выписаны штрафы от 450 до 600 леев (от 25 до 33 долларов по текущему курсу Нацбанка – ред.). Водителей предупредили о немедленном устранении выявленных нарушений", - добавили в инспекторате.

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