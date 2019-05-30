Тракторная Молдова - сколько "стальных коней" получат фермеры страны

При поддержке правительства Японии республика получит 40 тракторов последнего поколения - садоводы и виноградари теперь будут обрабатывать свои наделы на современной технике.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Молдавские фермеры, привыкшие к капризам природы и сложности реализации урожая, дождались и хорошей новости - республика получит 40 тракторов последнего поколения. Правительство Японии приняло решение о выделении Молдове гранта в 25 миллионов леев по проекту "Консервативное сельское хозяйство - развитие эффективной системы землепользования".

Правительство Молдовы направило средства на приобретение тракторов для обработки виноградников и садов - наиболее востребованной среди фермеров сельхозтехники в Молдове. Спецтехнику приобретет японский торговый агент, после чего они будут доставлены в нашу страну и распределены в большие фермерские хозяйства.

Основная особенность тракторов для садоводства и виноградарства — нестандартные размеры: короткая база, минимальная ширина, колея и высота, и, как следствие, небольшие колеса и компактная кабина.

Габариты тракторов общего назначения в среднем таковы: длина — около 4 метров, высота — примерно 2,3 метра, величина колесной базы — 2,5 метра. Соответственно, для работы в современных садах и тем более - на виноградниках они не подходят.

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В интенсивных садах с междурядьем от 3 до 3,5 метров особенно необходимы машины с минимальными размерами. Поэтому на помощь садоводам приходят специальные тракторы. Небольшие размеры садовых тракторов позволяют не сбивать урожай с веток и не портить плоды. Это особенно важно для производства столовых сортов винограда.

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