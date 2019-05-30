Кишиневские озера и пляжи начнут регулярно чистить

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Примэрия Кишинева в 2019 году закупит оборудование для очистки воды в озерах, а также пляжей, расположенных рядом с ними. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

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Планируется приобрести 16 устройств для подачи воздуха, а также специализированное оборудование для очистки пляжей и воды в озерах. В местной администрации подчеркнули, что будут использоваться экологичные методы, в частности, раствор NaCl.

На эти цели в бюджете на 2019 год выделены 1,8 миллиона леев.

В примэрии обратили внимание, что системы подачи воздуха установят в парке "Валя Морилор". Это должно снизить количество случаев болезней рыб.

Также в местной администрации уверены, что движение воды позволит устранить процесс цветения водорослей и появления ила.

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