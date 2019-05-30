Водителям на заметку: где в четверг в Молдове установлены радары

Превышение скорости - одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. На восьми трассах Молдовы в четверг дежурят экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения автомобилей.

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Согласно данным службы InfoTrafic, радары 30 мая установлены на трассах:

M 5: Кишинев – Бельцы – Крива, 255 – 266 и 281-296 км;

М 1: Леушены – Кишинев, около района Ниспорены;

R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 33 км и 40 – 70 – 107 км;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 42 км и 44 – 65 км;

R 4: R 6 – Гояны – Криуляны – М 4, 18-42 км;

R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21, 23 – 42 – 60 км;

R 20: Оргеев – Резина.

Согласно данным полиции, превышение скорости - одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

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