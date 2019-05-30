Небеса разверзлись: в Шолданештах дорога стала рекой - видео

В самый пик разгула стихии, видимость была практически нулевой, а потоки воды легко могли сбить с ног человека.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Ливень обрушился на Шолданештский район, в одночасье превратив дороги в бурные реки, рассказал корреспонденту Sputnik один из жителей этого региона Молдовы.

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Как уточнил собеседник, в самый пик разгула стихии, видимость была практически нулевой – различить объекты на расстоянии пяти метров было невозможно. Более того, потоки воды легко могли сбить с ног человека, если тот случайно попал бы в этот поток.

Видеокадры разгула стихии появились в Сети.

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы корреспонденту Sputnik заявили, что на данный момент не поступало информации об ущербе от прошедших накануне ливней.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в среду, 29 мая, "желтый код" метеоопасности в связи с грозами и шквалистым ветром.

Согласно прогнозу метеорологов, в указанный период ожидались грозы, местами сильные ливни (15-35 литров на квадратный метр), град и шквалистый ветер порывами до 15-20 метров в секунду.

К слову, в последние дни стихия разбушевалась и в соседней Румынии. Град размером с человеческий кулак выпал в румынском уезде Сэлаж, где метеорологи объявили "красный код" метеоопасности.

Многочисленные видеозаписи появились в сети. На кадрах видно, как разбушевалась непогода.

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