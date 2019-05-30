Полиция окружила в центре Кишинева здание суда - фото

Полицейские без объяснения причин просят всех, кто находится вблизи этой территории, покинуть периметр.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Здание суда сектора Буюканы окружено в четверг утром внушительным количеством полицейских. Корреспондент Sputnik стал свидетелем того, как сотрудники правоохранительных органов распределились по периметру строения, в том числе на подъездах к нему, а также у входа, куда привозят заключенных или задержанных.

Полицейские у здания суда сектора Буюканы © Sputnik / Miroslav Rotari

Полицейские у здания суда сектора Буюканы © Sputnik / Miroslav Rotari

Полицейские у здания суда сектора Буюканы © Sputnik / Miroslav Rotari

Полицейские у здания суда сектора Буюканы © Sputnik / Miroslav Rotari

Полицейские у здания суда сектора Буюканы © Sputnik / Miroslav Rotari

Полицейские у здания суда сектора Буюканы © Sputnik / Miroslav Rotari

Полицейские у здания суда сектора Буюканы © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 7 © Sputnik / Miroslav Rotari Полицейские у здания суда сектора Буюканы

Полицейские без объяснения причин просят всех, кто находится вблизи этой территории, покинуть периметр. Также временно запрещено парковать автомобили около здания суда.

На вопрос корреспондента Sputnik о причинах таких действий один из полицейских ответил, что они оцепили зону "из соображений безопасности".

В управлении полиции Кишинева на телефонный звонок не ответили.

По сведениям Sputnik, 30 мая в суд Буюкан должны доставить бизнесмена Вячеслава Платона. На четверг запланировано первое заседание по новому делу, открытому на имя этого предпринимателя.

Платона обвиняют в попытке мошенничества в особо крупных размерах, совершенной организованной преступной группировкой. Ранее он был приговорен к 18 годам тюрьмы.

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