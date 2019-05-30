В Молдове почти две тысячи леевых миллионеров, самому молодому 21 год

А самому пожилому из жителей Молдовы, заработавших в прошлом году более миллиона леев - уже 90 лет.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. В Молдове около двух тысяч человек, чей годовой доход составляет более одного миллиона леев.

По данным Государственной налоговой службы, в 2018 году официальные доходы в размере более 1 млн леев (около 50 тысяч евро) зарегистрировали 1760 человек. Самому молодому леевому миллионеру - 21 год, а самому старому - 90 лет.

Максимальный доход, полученный физическим лицом в 2018 году, составил более 83 млн леев. Большинству миллионеров от 40 до 49 лет, из них 78 процентов живут в Кишиневе. "Богаты" на миллионеров также города Яловены, Страшены и Гагаузия.

Общий зарегистрированный доход 1760 миллионеров составил более 6 млрд леев, из которых они заплатили около 480 млн леев налогов.

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