Книга – давно не лучший подарок, или что получат дети к 1 июня

В Международный день защиты детей, отмечаемый ежегодно 1 июня, молдавские граждане предпочитают прогулки и развлечения. Подарки детям преподносят только 10% из них, согласно социологическому исследованию.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Более половины молдаван, а именно - 56%, празднуют Международный день защиты детей, независимо от того, есть у них дети в семье или нет, показывают результаты недавнего опроса. В то время как 87% семей, в которых есть несовершеннолетние дети, отмечают этот праздник 87%.

Порядка 63% из числа тех, кто заявил, что будет отмечать этот день, составляют сельские жители в возрасте от 26 до 39 лет. Женщины более склонны отмечать этот праздник, чем мужчины (65% против 46%).

На вопрос, как они проводят этот день, треть участников опроса сказали, что 1 июня они обычно ходят в парк или гуляют по городу. Примерно 15% граждан посещают парки развлечений, и столько же предпочитают оставаться дома. Концертам и конкурсам, организованным в стране по случаю Дня ребенка, рады 44% опрошенных. Почти треть желает, чтобы по случаю праздника было организовано больше спектаклей, а еще треть хотели бы провести в этот день спортивные состязания или выступления творческих коллективов.

Менее 10% респондентов заявили, что дарят детям подарки 1 июня. В этот день люди с ежемесячным доходом менее 3000 леев щедрее на подарки, чем те, чьи доходы выше. 29% людей с низкими доходами покупают сладости и подарки своим детям к 1 июня.

Только 8% тех, кто имеет ежемесячный доход более 7000 леев, покупают подарки и сладости в День защиты детей. Вместо этого многие из них ведут своих детей в пиццерию или кафе.

Интересно, что почти 70% работающих на руководящих должностях, например, управляющих или директоров, выбирают в этот день прогулки по городу с детьми вместо подарков и походов в кафе.

Четверть опрошенных считают, что дети хотели бы получить к 1 июня игрушки, 16% считают, что они ожидают сладостей, а 6% респондентов говорят, что самые желанные подарки - это различные гаджеты. Лишь ничтожное количество респондентов (2%) полагают, что детям понравится что-либо еще. Среди других подарков назывались книги, внимание и деньги.

Опрос проводился компанией Magenta Consulting, в исследовании приняли участие граждане в возрасте от 18 до 70 лет. Данные собирались с 26 марта по 15 апреля.

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