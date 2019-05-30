Prima casa по новым правилам: кто еще получит компенсации от государства

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Работники частного сектора могут рассчитывать на компенсации в рамках государственной программы Prima casa ("Первый дом"). Соответствующий проект закона утвердил кабинет министров.

Это важно знать

Работники частного сектора, желающие получить компенсацию в рамках программы Prima casa, должны соответствовать определенным критериям. В первую очередь, стоимость жилья, взятого в ипотеку, не должна превышать 600 тысяч леев (по сегодняшнему курсу это чуть менее 30 тысяч евро). Размер помощи от государства не может превышать 50% от тела кредита. Окончательную сумму компенсации по специальной формуле рассчитают сотрудники Prima casa после того, как заявитель подаст письменное заявление на официальную страницу программы. В расчет будут браться сумма ипотечного кредита и регион, в котором проживает заявитель. Для тех, кто живет за пределами столицы, размер компенсации будет не менее 15% от зарплаты. Для жителей Кишинева – не менее 10%.

Жилье, от которого мурашки по коже: эти квартиры в Кишиневе удивят многих>>>

В случае, если заявитель не только работает в частном секторе, но и имеет несколько детей, при определенных условиях размер компенсации может достигать 100% от тела кредита. Владельцу жилья надо будет только погасить проценты, банковские комиссионные и другие платежи.

Что такое Prima Casa?

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casa разработана в помощь молодым семьям, которые мечтают о собственном жилье. Молдавские власти запустили ее весной 2018 года. Согласно программе, государство гарантирует выплату половины кредита в случае, если получатель по определенным причинам окажется временно неплатежеспособным. После запуска Prima Casa-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться программой, были включены бюджетники. Prima casa-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Размер компенсации колеблется от 10 до 100% от стоимости жилья. Кредиты предоставляют пять молдавских банков.

Купить дом: какие квартиры пользуются спросом у жителей Молдовы>>>

До настоящего времени программой воспользовалось 2100 молодых людей и семей, которые получили кредиты на покупку жилья на сумму более миллиарда леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK