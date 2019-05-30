Prima casa по новым правилам: кто еще получит компенсации от государства

Доступное жилье в Молдове: власти решили расширить список получателей компенсаций в рамках госпрограммы Prima casa.
КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Работники частного сектора могут рассчитывать на компенсации в рамках государственной программы Prima casa ("Первый дом"). Соответствующий проект закона утвердил кабинет министров.
Работники частного сектора, желающие получить компенсацию в рамках программы Prima casa, должны соответствовать определенным критериям. В первую очередь, стоимость жилья, взятого в ипотеку, не должна превышать 600 тысяч леев (по сегодняшнему курсу это чуть менее 30 тысяч евро). Размер помощи от государства не может превышать 50% от тела кредита. Окончательную сумму компенсации по специальной формуле рассчитают сотрудники Prima casa после того, как заявитель подаст письменное заявление на официальную страницу программы. В расчет будут браться сумма ипотечного кредита и регион, в котором проживает заявитель. Для тех, кто живет за пределами столицы, размер компенсации будет не менее 15% от зарплаты. Для жителей Кишинева – не менее 10%.
В случае, если заявитель не только работает в частном секторе, но и имеет несколько детей, при определенных условиях размер компенсации может достигать 100% от тела кредита. Владельцу жилья надо будет только погасить проценты, банковские комиссионные и другие платежи.
Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casa разработана в помощь молодым семьям, которые мечтают о собственном жилье. Молдавские власти запустили ее весной 2018 года. Согласно программе, государство гарантирует выплату половины кредита в случае, если получатель по определенным причинам окажется временно неплатежеспособным. После запуска Prima Casa-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться программой, были включены бюджетники. Prima casa-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Размер компенсации колеблется от 10 до 100% от стоимости жилья. Кредиты предоставляют пять молдавских банков.
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