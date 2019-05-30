Посол РФ в Молдове обсудил с директорами ситуацию в русскоязычных школах

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов провел встречу с делегацией директоров кишиневских школ с обучением на русском языке. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе диппредставительства.
Возглавляла делегацию председатель Ассоциации доуниверситетских учебных заведений с обучением на русском языке Таисия Аникьева.
"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по текущему состоянию дел в русскоязычных школах, в ходе которого были отмечены возможности интенсификации российско-молдавского гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении посольства.
Глава диппредставительства отметил важную роль руководителей учебных заведений в сохранении любви к русскому языку и культуре у подрастающего поколения.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать рабочие контакты.
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