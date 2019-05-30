Особый конвой: заключенного доставили в суд на бронированной машине - видео

Одного из фигурантов громкого уголовного дела привезли в здание суда столичного сектора Буюканы на машине, которая кажется бронированной. При этом транспортное средство сопровождало сразу несколько экипажей полиции.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Максимальные меры безопасности предприняли сотрудники правоохранительных органов при транспортировке одного из заключенных в здание суда столичного сектора Буюканы. Машину, в которой находился фигурант уголовного дела, сопровождали три экипажа полиции. А сам автомобиль, судя по всему, бронированный.

По информации Sputnik, речь идет о бизнесмене Вячеславе Платоне, который проходит еще по одному из уголовных дел. Ранее он был приговорен к 18 годам тюрьмы.

На четверг запланировано первое заседание по новому делу, открытому на имя этого предпринимателя.

Здание суда сектора Буюканы с самого утра четверга окружено внушительным числом полицейских. Сотрудники правоохранительных органов распределились по периметру строения, в том числе на подъездах к нему, а также у входа, куда привозят заключенных или задержанных.

Полицейские просили всех, кто находится вблизи этой территории, покинуть периметр. Также временно запрещено парковать автомобили около здания суда.

Платона обвиняют в попытке мошенничества в особо крупных размерах, совершенной организованной преступной группировкой.

Столь же серьезные предосторожности были соблюдены после судебного заседания.

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